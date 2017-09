Os bombeiros de Vigo incrementaron nun 20% as súas actuacións no último ano As actuacións do servizo municipal de bombeiros aumentaron nun 20% no último ano, segundo datos ofrecidos esta mañá polo concelleiro de Seguridade, Carlos López Font. Na súa intervención cualificou de “magnífico” o labor que realizan, poñendo en valor a súa dotación persoal e material.