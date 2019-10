Os buses para os voos do Imserso sairán xa desde Vigo e non desde Pontevedra adianta Abel Caballero

O alcalde asegurou este martes que se mantén en contacto co director xeral do Imserso e que froito do mesmo foi posible lograr varias melloras para os vigueses que se anotan ás súas viaxes. En primeiro lugar, indica Abel Caballero, logrouse que as persoas que viaxen desde a cidade poidan saír cara ao aeroporto do que despegan os voos, en bus desde Vigo e non desde Pontevedra, como ata o de agora. En relación cos voo, o director xeral ha informado ao alcalde da baixada “drástica” da demanda de viaxes a Cataluña, o que obrigará a expor novos destinos e, en relación cos mesmos, desde o Imserso tentará que os vigueses que se dirixan aos mesmos voen desde Peinador. Por último, Caballero asegurou que o próximo 2020 a licitación das viaxes en avión que faga o Imserso inclúa voos desde a cidade.

