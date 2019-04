Os candidatos de En Marea colaboran na rexeneración do monte do Galiñeiro

Connect on Linked in

Luís Villares, voceiro de En Marea, Ana Seijas, Iris Malvido, Cristina Pérez Herraiz e Iván Olmos visitaron o monte do Galiñeiro durante a xornada de reflexión. Iris Malvido fixo un recoñecemento ao proceso de rexeneración do monte tralos incendios do ano pasado “con árbores que paran os lumes e permiten un desenvolvemento multifuncional do monte e outro tipo de xestión polo que apostamos dende En Marea”.

Luís Villares agradeceu á comunidade de Montes de Vincios a invitación a contribuir “na rexeneración dun monte que forma parte da paisaxe e das nosas vidas” e indicou que durante o día de hoxe farán un roteiro e descansarán “para tomar folgos para o día de mañá”.