Os celestes afunden ao submarino amarelo con tres bombas

O Celta, con dous goles de Iago Aspas, logrou unha balsámica vitoria na Cerámica para aliviar a súa complicada situación clasificatoria ao impoñerse por 1-3 ao Vilarreal nun encontro no que ninguén estivo a un bo nivel e que deixa moitas dúbidas nos locais.

Non foi un bo partido e o marcador excede á distancia entre o ofrecido por ambos os conxuntos sobre o terreo de xogo, cun castigo excesivo para os locais. Ningún equipo impuxo a súa lei, pero o Celta aproveitou dous contras e un balón parado para levar os tres puntos e o Vilarreal non foi capaz de confirmar a súa reacción tras neutralizar pronto o 0-1 a favor dos visitantes.

O primeiro cuarto de hora de partido apenas mostrou distancias entre un e outro equipo, xa que ambos estiveron centrados en controlar o balón e evitar que o adversario dispuxese de opcións.

O encontro espertou ao cuarto de hora cunha contra na que o danés Pione Sisto plantouse ante Sergio Asenjo, pero o meta local desviou a córner o seu remate na primeira clara ocasión de gol da tarde.

A partir dese momento, o Vilarreal mostrouse máis ofensivo, mentres que o Celta tratou de achegarse á meta do conxunto castellonenco ao contragolpe, o que imprimiu ao choque un ritmo superior ao do seu comezo. O dominio correspondeu ao Vilarreal, que tivo máis o balón, puido xogar preto da meta do equipo galego e viu como se lle anulaba un gol a Gerard Moreno por un claro fóra de xogo.

O Celta non renunciaba a tratar de sorprender á contra e tivo algunha aproximación á portería do equipo de Javier Quella, aínda que sen crear excesivos problemas, excepto nunha falta que Sergio Asenjo repeleu con acerto.

Aínda que o partido foi dinámico na primeira parte, estivo falto de emoción porque ningún dos dous equipos soubo impoñer a súa lei nas áreas.

O Celta adiantouse ao comezo do segundo tempo

O segundo tempo deu comezo coa mesma tónica, pero pronto chegou o 0-1, ao aproveitar Pione Sisto un pase de Denis Suárez nun contragolpe, aínda que só cinco minutos despois o partido volveu onde estaba ao resolver Chukwueze un ataque pola esquerda e o seu equipo.

A reacción animou ao Vilarreal na súa intención de dar a volta ao marcador, o que meteu atrás ao Celta, á vez que lle deu a opción de saír ao contragolpe ante un equipo local coas liñas adiantadas. A partir dese momento, as imprecisións en ataque propiciaron a sensación de que o encontro estaba abocado a unha igualada insuficiente para as necesidades duns e outros.

Con todo, nun balón parado, Iago Aspas, que apenas se deixou ver ata entón, puxo o 1-2 no marcador a dez minutos do final, despois de aproveitar no segundo pau un descoido defensivo da zaga local.

Un balón de Ontiveros ao traveseiro (m.88) puido propiciar un empate que reflectiría mellor o visto durante todo o encontro, pero una contra na xogada final do choque puxo o 1-3 definitivo no encontro, tras unha gran carreira de Aspas, que finalizou o internacional con clase, tras regatear a Asenjo.

Ficha técnica:

1 – Villarreal: Sergio Asenjo, Pubén Peña, Funes Mori, Pau Torres, Quintillà (Ontiveros, m.87), Chukwueze, Iborra (Moi Gómez, m.57), Anguissa, Cazorla, Ekambi (Bacca, m.77) y Gerard Moreno.

3 – Celta: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Araújo, Aidoo, Olaza, Cheikh (Beltrán, m.76), Lobotka, Denis Suarez (David Costas, m.83), Brais Mendes (Santi Mina, m.65), Iago Aspas y Pione Sisto.

Goles: 0-1, m.54: Pione Sisito. 1-1, m.59: Chukwueze. 1-2, m.80: Iago Aspas. 1-3, m.94: Iago Aspas

Árbitro: Munuera Montero (colegio andaluz). Amonestó por el Villarreal a Iborra, Funes Mori y Pau Torres por el Celta a Sergio Álvarez y Santi Mina.

Incidencias: partido da décimo cuarta xornada da Liga disputado na La Cerámica ante 17.352 espectadores.