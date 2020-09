Os centros darán a benvida ao alumnado de novo ingreso cunhas xornadas maioritariamente presenciais

Co inicio do novo curso académico, os centros da Universidade de Vigo prepáranse para recibir ao seu alumnado. Para acoller ás e aos estudantes que por primeira vez entrarán nas súas aulas, facultades e escolas celebrarán do 14 ao 23 de setembro diferentes xornadas de benvida destinadas ao alumnado matriculado en primeiro curso. Adaptados para dar cumprimento ás medidas de loita contra o coronavirus, a maioría destes actos terán un carácter presencial e permitirán ás e aos asistentes coñecer de primeira man a contorna académica onde se formarán.

Segundo explican dende a Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria da UVigo, a situación provocada pola pandemia fixo este ano imposible a celebración dunha benvida como a que tivo lugar o pasado curso, que reuniu nunha xornada lúdica en cada campus ao alumnado de novo ingreso dos diferentes centros. Así, detallan, este ano cada escola e facultade organiza a xornada de benvida ao seu alumnado, elixindo entre formato virtual e presencial, e artellando os grupos e as persoas que interveñen respectando as medidas de seguridade e aforo permitidos segundo a normativa vixente. Para cumprir estas medidas, a maior parte dos centros celebrarán estas xornadas en diversas quendas de estudantes e nalgúns casos en varios días.

Nas sesións que se celebrarán, as e os asistentes recibirán información sobre as súas titulacións, sobre os centros nos que desenvolverán a súa vida académica e sobre a propia Universidade de Vigo. A Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria apoiará cada un destes eventos presenciais con mesas informativas nas que se entregará material de promoción, no que se inclúe unha máscara, e facilitando o acceso electrónico a través de paneis con código QR “a toda a información que poida precisar toda persoa que entra a formar parte da comunidade universitaria da UVigo”. O alumnado, convocado polos centros a través do correo electrónico a estes actos de benvida, pode consultar a información sobre as xornadas de benvida nas páxinas web das súas respectivas escolas e facultades.

Citas nos tres campus

As xornadas arrancarán o luns 14 de setembro. No campus de Vigo todas serán presenciais. Iniciaranse o día 14 na Escola de Enxeñaría Industrial e continuarán o día 15 nesta mesma escola, en Enfermaría, en Química e en Ciencias Económicas e Empresariais. O mércores 16 será a quenda de Bioloxía, Enxeñaría de Telecomunicación e Ciencias Xurídicas e do Traballo, repetindo este último centro o acto o xoves 17. Tamén o día 17 terá lugar a benvida de Minas e Enerxía. Ciencias do Mar e Filoloxía e Tradución recibirán ás e aos estudantes de novo ingreso o luns 21 e a Escola Universitaria de Estudos Empresariais o mércores 23. No campus de Vigo haberá un reforzo dos autobuses de subida e baixada ao campus durante os días 15 e 16 entre as 09.00 e 10.00 horas e sobre as 13.00 horas.

No campus de Pontevedra os actos iniciaranse tamén o luns 14 de setembro, tendo lugar de xeito presencial en Fisioterapia, Enfermaría e Belas Artes. Neste mesmo campus, a actividade continuará o mércores 16 coa benvida virtual ao novo alumnado de Ciencias da Educación e do Deporte e o día 21 cunha xornada virtual para os novos estudantes de Ciencias Sociais e da Comunicación e cunha xornada presencial para os de Enxeñaría Forestal.

Xa no campus de Ourense, os actos comezarán o martes 15, cando a Facultade de Dereito dea de xeito virtual a benvida ás e aos estudantes de primeiro curso. Seguiranlle o día 17, neste caso de xeito presencial, Historia, Educación e Traballo Social e Ciencias, e o día 18 Enxeñaría Informática, de xeito presencial, e Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, de xeito virtual. A Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo pechará os actos de benvida neste campus o luns 21 de setembro.