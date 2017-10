Os comités de Seaga denuncian que houbo falta de previsión para enfrontar a vaga de lumes

Os comités provinciais de SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.) emitiron esta mañá un comunicado no que aclaran o ocorrido nas últimas xornadas co dispositivo de reforzo do verán do PLADIGA (Plan de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galiza) no que atinxe ás brigadas de terra contratadas a través de Seaga. Trasladan ademais o seu pesar “polas persoas falecidas a causa dos incendios forestais” e a súa “solidariedade e comprensión con todas as persoas que sufriron durante as últimas horas a angustia e a impotencia de ver como o lume se achegaba aos seus domicilios ou se viron atrapadas nos seus vehículos no medio desta vaga de terrorismo incendiario”.