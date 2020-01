Os datos da última EPA reflicten a desaceleración da actividade económica no ano 2019 e a crise de importantes sectores

Os datos da enquisa de poboación activa (EPA) do cuarto trimestre do 2019, coñecidos hoxe, reflicten a desaceleración da actividade económica no ano que rematou e a crise de importantes sectores de actividade. Comisións Obreiras (CCOO) pídelle ao presidente Feijóo que «abandone a campaña electoral permanente» e insta a Xunta de Galicia a exercer as súas competencias en materia de emprego e política industrial para mudar a tendencia «antes de que sexa demasiado tarde».

Segundo a EPA, a evolución do mercado laboral foi peor na comunidade autónoma ca no conxunto do Estado. Atendendo á comparación trimestral, Galicia rexistrou nos últimos tres meses a terceira maior caída do emprego de España, mentres que na media estatal descenden tanto o paro rexistrado como o desemprego.

Ademais, no caso galego, o aumento do desemprego é maior ca o do paro, isto é, non todas as persoas desempregadas acaban rexistradas como demandantes de emprego. Esta disfunción indica que moitas persoas «xa se consideran excluídas e abandonan o mercado laboral na procura de mellores expectativas de vida e traballo», explica Maica Bouza, secretaria de Emprego de CCOO.

Á luz dos datos, a precariedade é principal característica que define o mercado laboral galego, xa que se destrúe tanto emprego indefinido como temporal, ao tempo que hai unha «altísima rotación»: no ano 2019, explica Bouza, cada persoa asalariada temporal asinou 4,3 contratos de media, case o dobre que hai unha década.

En termos anuais, a situación é máis positiva «pero igualmente preocupante», apunta Bouza. O emprego medra moito menos que no Estado —unha terceira parte— e catro veces menos que no 2018. O paro redúcese só en tres décimas, cun peso cada vez maior do desemprego de longa duración. Como consecuencia, hai 3000 fogares máis que hai un ano nos que non entra ingreso ningún.

Neste sentido, a secretaria de Emprego de CCOO urxe o Goberno central a adoptar as medidas que «revertan os efectos nocivos da reforma laboral e actúen de maneira decidida para erradicar a grave precariedade que sofren os traballadores e traballadoras».

Análise da EPA

Os datos da enquisa de poboación activa reflicten que o número de persoas ocupadas baixou en 9700 no cuarto trimestre de 2019 respecto ao trimestre anterior; un descenso do 0,88 %, mentres que na media estatal o emprego experimentou un incremento do 0,47 %.

A perda de emprego bate con máis forza nos homes ca nas mulleres —7200 ocupados menos fronte a 2400 ocupadas menos—. Destruíuse emprego en todos os sectores, agás na construción: no primario hai 2800 persoas ocupadas menos ca no terceiro trimestre de 2019, 6100 menos nos servizos, na industria 1700 menos, mentres que na construción hai 800 persoas ocupadas máis.

No que atangue ao emprego por conta allea, no cuarto trimestre de 2019 había 5400 persoas asalariadas menos ca no trimestre anterior. A destrución de emprego concéntrase no sector privado —7700 persoas asalariadas menos— e medra en 2300 no sector público. Polo tipo de contrato, hai 4900 empregos temporais menos e 2300 indefinidos máis. Polo tipo de xornada, a perda de poboación asalariada concentrouse na de xornada completa —6200 persoas ocupadas menos fronte a 800 persoas ocupadas máis a xornada parcial.

En termos anuais, nos cinco últimos anos creouse emprego en Galicia, chegando o número de persoas ocupadas ata 1 096 000 no cuarto trimestre de 2019. Porén, aínda están ocupadas 100 400 persoas menos ca no mesmo trimestre de 2008 —82 400 homes e 17 900 mulleres—, e a taxa de ocupación segue sendo inferior —46,9 % no cuarto trimestre de 2019 e 49,7 % no 2008.

O emprego medrou en 7900 persoas nos últimos doce meses —8800 homes e 900 mulleres—, o que supón un incremento do 0,73 % fronte ao 2,06 % na media estatal. No último ano, en proporción, medrou máis o emprego indefinido (+1,2 %) ca o temporal (+1,0 %), pero, aínda así, o 26 % da poboación asalariada tiña un contrato temporal no cuarto trimestre de 2019. O índice de rotación laboral reflicte que a rotación entre as persoas con contratos eventuais «é esaxerada e aumenta», sinala Bouza: no ano 2019, cada persoa asalariada temporal asinou, de media, 4,3 contratos, fronte a 2,5 contratos dez anos antes.

O paro subiu na comparación trimestral —2300 persoas paradas máis— pero redúcese na anual —3100 persoas paradas menos—. A taxa de paro diminuíu ata o 11,7 % —un ano antes estaba no 12 %—. Con todo, no cuarto trimestre de 2019 había 145 800 parados e paradas en Galicia —66 200 homes e 79 500 mulleres—; deses, 55 700 —o 38,2 %— son de longa duración. O 58 % da poboación parada de longa duración ten 45 ou máis anos.

Por último, CCOO destaca que en 52 300 fogares, todos os seus membros activos están en desemprego e en 30 100 fogares non entra ningún tipo de ingreso. Ao tempo, a poboación activa reduciuse na comparación trimestral —7500 persoas activas menos— e medra na anual —4700 persoas activas máis.