Os desafíos da innovación dixital

ADICAE reforzará as súas liñas de traballo conxunto e colaboración con asociacións de Europa, Latinoamérica, e do resto do mundo.

Temas tan importantes como o Sandbox de mobilidade de datos e as vantaxes da portabilidad, así como a intelixencia artificial que aumentaron as posibilidades dos consumidores.

