Os empresarios de hostalería e turismo premian ao alcalde de Vigo polo seu labor e contribución ao desenvolvemento económico e turístico da cidade

O alcalde de Vigo, D. Abel Caballero Álvarez, recibiu esta mañá, das mans de D. César C. Sánchez-Ballesteros Fernández, presidente da Federación Provincial de Empresarios de Hostalería de Pontevedra (FEPROHOS) e a Asociación de Empresarios de Hospedaxe de Pontevedra (ASEHOSPO), un galardón en nome dos empresarios do sector en recoñecemento á súa implicación na creación e desenvolvemento de iniciativas que, durante os últimos anos, supuxeron un impulso no incremento do desenvolvemento económico da cidade, potenciando o turismo en xeral, coa chegada e atracción de turistas e visitantes, e a hostalería, hospedaxe e restauración en particular.

Estas iniciativas actuaron de reclamo e provocado que os medios de comunicación a nivel nacional situasen a Vigo no “mapa” e con iso espertaron a curiosidade de moitas persoas por coñecer a nosa terra, cultura, natureza, patrimonio e gastronomía.