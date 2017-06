Os empresarios galegos en Madrid, moi interesados no modelo Pontevedra

Print This Post

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores mantivo esta tarde un xantar coa Asociación de empresarios galegos en Madrid (Aegama) que quería coñecer o éxito do modelo da cidade, os seus fundamentos e o posicionamento da Alcaldía ao respecto de problemas ambientais na ría como as empresas Ence e Elnosa.

Ao encontro asistiron galegos ou fillos/as de galegos residentes en Madrid con posto de responsabilidade en diversas empresas como o responsable de negocios e pymes do Banco Santander, da Banca Popular, APE Galicia, Grupo Femxa, Abaco Construcción, Fundación SVSC, Fama Systems, Novus Innovación Digital, Rosado Abogados, Auren,

CPV global, Soundub, FCC. Tamén asistiu o presidente de Aegama, Julio Lage ou o presidente da ONCE, Miguel Carballeda.

Logo dunha exposición do modelo de cidade e de reivindicar a política con maiúsculas como factor básico para a transformación das cousas, o alcade someteuse a unha rolda de preguntas dos asistentes arrancando por “por que é nacionalista?”. “Por amor. E teño claro que este modelo de cidade só o podemos impulsar nós, porque temos un amor real á nosa cidade e ao noso país, e polo tanto temos confianza no futuro, na súa xente, e queremos que sexa un país para traballar nel, no que podemos vivir todos: os que vivimos nel, os que están fóra, e os que queiran vir a colaborar”, aclarou. De feito, instou aos empresarios a regresar a Galiza, a volver a facer negocios na súa terra.

Tamén lle preguntaron polo futuro turístico de Pontevedra que o alcalde centrou no turismo familiar, de grandes eventos deportivos, apoiado nos eventos culturais e festivos que acolle a cidade durante o período estival…

Saíu na conversa a situación da Celulosas no Concello que Lores resumiu que “Pontevedra é unha cidade emerxente, con futuro e que temos que posicionarnos porque neste momento as cidades estanse posicionando.

Pero nos poñen un tapón aí, e temos o dereito de recuperar a ría de Pontevedra”. Na tertulia tomou a palabra o presidente da Once, Miguel Carballeda que deixou claro que “Pontevedra ten que buscar -entre todos- unha alternativa a Celulosas porque estase cargando a ría”. Dudou de que se tope unha xestión municipal “comparada ao do Concello de Pontevedra”, e concluíu dicindo que “eu estou moi orgulloso da miña cidade”.

Pechou a sesión o presidente de Aegama, Julio Lage quen destacou que na súa conversa “o alcalde dixo moitas verdades” e amosouse esperanzado que outras cidades sigan os pasos de Pontevedra “xa que tes convertido un lugar como outro calquera, nun espazo mellor e nunha cidade máis humana”.