Os estaleiros SBA Shipbuilding Asia, Damen Shipyard e Navaltagus confirman a súa presenza en Navalia 2020

As confirmacións de expositores internaciones para a feira Navalia 2020 empezan a chegar a Vigo. E é que os estaleiros SBA Shipbuilding Asia (estaleiro de Vietnam con sede en Inglaterra), Damen (Holanda) e Navaltagus (Portugal) estarán na oitava edición do salón.

As confirmacións de expositores internaciones para a feira Navalia 2020 empezan a chegar a Vigo. E é que os estaleiros SBA Shipbuilding Asia (estaleiro de Vietnam con sede en Inglaterra), Damen (Holanda) e Navaltagus (Portugal) estarán na oitava edición do salón.

Con respecto á parte dos visitantes, a organización ten abertas varias conversacións con distintas institucións para a visita de delegacións internacionais. Cabo Verde, Namibia, Arxentina, Perú e Estados Unidos están case confirmadas, e esta semana Javier Arnau desprázase Marrocos para preparar unha misión comercial coa industria auxiliar do país. “Imos reunir coa Cámara de Comercio de España en Marrocos e coa Embaixada de España en Casablanca e Rabat. Marrocos non está en Navalia desde a edición de 2014 e queremos lograr que volva cunha misión comercial da industria auxiliar e os armadores do país, á vez que lle trasladaremos unha invitación formal ao Goberno marroquí, coa axuda do ICEX”, afirma o director de Navalia. Cabe lembrar que a frota pesqueira de Marrocos urxe unha importante renovación e os estaleiros galegos teñen unha ampla experiencia e capacidade para levar a cabo esta tarefa.