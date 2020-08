Os estudantes do Centro de Formación Profesional Colegio Hogar Afundación de Vigo volven ás aulas

18.08.2020. O Centro de Formaci贸n Profesional Colegio Hogar Afundaci贸n iniciar谩 o pr贸ximo 16 de setembro un novo curso acad茅mico das 9 titulaci贸ns de ciclos formativos que se imparten no centro, seis de grao medio 鈥擯reimpresi贸n dixital, Impresi贸n gr谩fica, Soldadura e caldeirar铆a, Mecanizado, Instalaci贸ns el茅ctricas e autom谩ticas e Instalaci贸ns de telecomunicaci贸n鈥 e tres de grao superior 鈥擯rogramaci贸n da produci贸n en fabricaci贸n mec谩nica, Automatizaci贸n e rob贸tica industrial e Mantemento electr贸nico鈥.

O Centro de Formaci贸n Profesional Colegio Hogar Afundaci贸n Vigo converteuse, ao longo dos meses de maior gravidade de incidencia do coronavirus en Espa帽a, nun referente de voluntariado e cooperaci贸n social. A maquinaria, os materiais e o claustro, xunto con persoas voluntarias do propio centro, de Afundaci贸n e ABANCA, ademais do traballo de costureiras voluntarias desde os seus domicilios, pux茅ronse ao servizo da sociedade para fabricar elementos de protecci贸n individual, como m谩scaras ou pantallas. Miles de unidades elaboradas no centro de Afundaci贸n foron distribu铆das tanto en puntos de especial vulnerabilidade, como a instituci贸ns ou colectivos que tiveron que lidar coas consecuencias do virus en primeira li帽a.

No marco da promoci贸n do co帽ecemento como un dos motores fundamentais para o pleno desenvolvemento social, Afundaci贸n, a Obra Social de ABANCA, incorporou ao seu modelo de educaci贸n superior orientado 谩 empresa a divulgaci贸n da investigaci贸n e da experiencia pr谩ctica nos diferentes sectores produtivos. Para iso conta con centros como este cuxas actividades se desenvolven ao redor deste 谩mbito acad茅mico que, tras adquirir unha gran capacidade de adaptaci贸n aos diversos plans educativos implantados ao longo das 煤ltimas d茅cadas, est谩n redirixidos a destacar os seus valores de orientaci贸n ao mercado laboral.

O Centro de Formaci贸n Profesional Colegio Hogar Afundaci贸n, emprazado na r煤a Filipinas, 6, en Vigo, 茅 un centro de referencia na formaci贸n de profesionais e na s煤a inserci贸n laboral. O centro 茅 punteiro no 谩mbito da formaci贸n profesional, un prestixio resultante tanto da calidade dos seus programas como do reco帽ecemento das empresas 谩s que se dirixiron os estudantes xa graduados. O obxectivo prioritario do equipo do centro 茅, coa s煤a programaci贸n anual e con iniciativas como a 芦Semana T茅cnica禄, na que participan anualmente ao redor de 60 empresas, achegar recursos adecuados para incrementar progresivamente as porcentaxes de inserci贸n laboral.