Os feirantes fixéronse escoitar esta mañá no Concello de Vigo e na sede da Xunta

Este verán no que xa se poderá viaxar entre provincias españolas. Con todo, un dos elementos máis típicos dos nosos veráns, as nosas festas e verbenas non terán lugar en todas as Autonomías do noso país. Así as cousas, o sector dos feirantes sente maltratado xa que a tempada de verán é a súa tempada alta e na que adoitan facer, nunca mellor devandito, o seu agosto para poder sobrevivir o resto do ano.

Levan desde o mes de setembro sen actividade ningunha segundo denuncia o portavoz Juan Balsa e non terán actividade ata primavera do ano que vén.

Juan Balsa manifesta que desexa que os políticos teñan en conta ao seu sector, sector en que os feirantes e as feirantes denuncian que non teñen ningunha axuda económica por ningunha das institucións, a situación na súa economía é insostible denunciaron, demandan axudas económicas de forma urxente xa que centos de familias corren o risco de estar en exclusión social.

O portavoz anunciou que tiveron conversacións coa Xunta de Galicia pero ningún compromiso por escrito por parte da institución, dita institución púxose en contacto co goberno central para solicitar un rescate para o sector.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero solidarizouse en rolda de prensa co colectivo que en eses mesmos instantes estaba a desenvolver a xornada protesta diante da lonxa do Concello.

Gran manifiestación

A Asociación Española de Axencias e Profesionais do Espectáculo (Axuste) convocou para o próximo 8 de xullo en Madrid unha manifestación de ámbito nacional en defensa dos festexos populares. A súa suspensión deixa agora nunha situación comprometida ás empresas e aos traballadores que se soben cada noite ao escenario, que consideran irrisorias as axudas postas en marcha polo Goberno, xa non están deseñadas para os integrantes das orquestras, senón para outro tipo de profesionais. Iso débese á complicación que supón cumprir os requisitos impostos pola administración, xa que moitos cotizan no réxime xeral e non no específico dos artistas.