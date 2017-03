Os Gardacostas requisan 432 nasas e máis de 100 quilos e peixe e marisco na ría de Pontevedra no que levamos de mes

311 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, requisaron 432 nasas e 104 quilos de peixe e marisco en diversos operativos contra o furtivismo realizados no que levamos de mes na ría de Pontevedra. Tamén se aprehenderon de 3.000 metros de aparellos de enmalle.

Os inspectores de Gardacostas incautaron 102 nasas na zona de Punta Festiñanzo e Morrazán, 187 nas zonas de Punta Corbeiro, Foxos e Travesa e 143 na Illa de Ons. Todos os aparellos requisados carecían de balizamento e identificación e estaban calados en fondos prohibidos. A maiores, os axentes fixéronse cos 68 quilos de polbo e os 6 de nécora que se atopaban dentro das nasas.

Por outra banda, noutro operativo levado a cabo na enseada da Lanzada, os gardacostas fixéronse con 3.000 metros de redes de enmalle, que tamén estaban sen balizar, sen identificar e non respectaban o descanso semanal. Ademais requisaron os 25 quilos de raia e os 5 de centola que contiñan as redes.

A Consellería do Mar lembra á cidadanía que o consumo de marisco extraído e comercializado de xeito ilegal pode supor un risco para a saúde ao non ter pasado ningún tipo de control que o avale. Por iso pide ao consumidor que non compre produto fóra das vías legais de comercialización.



