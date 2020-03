Os GOA incáutanlle a un menor tutelado 63 pastillas

O pasado venres, tras recibir unha chamada na Sala de Comunicacións da Policía Local de Vigo, ás 19:00 horas, por un problema na praza de San Martiño.

Segundo alertante anónimo, ao parecer nese lugar atopábanse un grupo de mozos fumando e cun can de raza perigosa.

Á chegada da Unidade de GOA, non observaron ningún can, pero se o grupo de mozos, detectando que un destes, ao decatarse da presenza policial, incorporouse bruscamente e iniciou a marcha de maneira apresurada, sendo interceptado.

A súa sospeitosa conduta, fixo que lle realizasen un cacheo superficial, no cal se lle atopou no interior dunha riñonera; unha bolsa de tabaco de lear que contiña tres porros preparados, así como seis bolsitas plásticas con diferentes pastillas, tres delas de 15, 15 e 13 pastillas, coa Inscrición de ROCHE 0,20, dúas con 15 e 5 pastillas coa inscrición ICN e unha ultima con 4 pastillas coa inscrición A/C, tamén leva 28 bolsitas plásticas baleiras, ademais disto portaba 12 euros nun billete de 10 e unha moeda de 2 euros.

Procedendo á súa identificación Manifestou ser; S. R. G, de Vigo manifestando estar tutelado por unha asociación, contactando co centro acudindo unha responsable do mesmo a recollelo no lugar, sendo esta L. F. C, de Vigo.

Foi informada de que se daría conta a Fiscalía de Menores remitindo o material incautado a Sanidade para a súa análise en Santiago.

O mozo manifestou respecto a o que portaba, que lle esta gardando a medicación ao seu pai que esta vivindo no interior dun vehículo na vía pública.

Que ante o manifestado polo menor, os axentes trasladáronse á rúa referida, onde no interior dun vehículo atoparon a J. M. R. V, de Vigo e 47 anos.

Ao ser preguntado se lle habia facilitado algunha medicación ao seu fillo, para que lla gardase manifestou que non e mostrou un bote plástico con diferentes pastillas nas que se podían apreciar sen ningún xero de dúbidas que una destas é igual a unha das incautadas a que ten a inscrición ICN, a cal manifesta é para durmir.

Descoñecendo o porque as porta o seu fillo nin de onde as puido sacar, manifestando que ademais das que ten co,tamén garda algunhas nun rocho.

No momento da intervención, o menor atopábase en compañía doutros 6 menores máis.