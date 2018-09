Os Gobernos Locais gañan peso na axenda do Goberno

Connect on Linked in

O alcalde de Vigo e presidente da FEMP mostrou hoxe martes a súa satisfacción polo protagonismo que os Gobernos Locais han gañado nos últimos meses, un papel que se puxo de manifesto nos encontros celebrados e os programados co novo Executivo.

Así, Abel Caballero, no seu informe ante a Xunta de Goberno da Federación, anunciou que proximamente se celebrará a reunión anunciada co presidente do Goberno, Pedro Sánchez, un encontro no que a FEMP foi convocada ao tempo e en igualdade de condicións que as citas coas Comunidades Autónomas, e no que, asegurou, transmitirá a Sánchez “a situación e formulacións da Federación”. Caballero mostrou o seu desexo de que reunións e convocatorias deste tipo consolídense para futuros Gobernos.

No seu repaso aos encontros mantidos con diversos membros do Executivo, o presidente da FEMP destacou a colaboración eficiente que se mantivo coa Vicepresidencia do Goberno cando as Entidades Locais coordinaron a acollida dos migrantes do Aquarius, e os bos resultados obtidos, coa tamén Ministra de Igualdade, Carmen Calvo, no relativo a participación local na loita contra a violencia de xénero. Caballero destacou a asignación de 20 millóns de euros este ano e o compromiso de asignar 40 millóns o ano próximo e, sobre todo, a relevancia de recuperar competencias municipais neste ámbito, unha cuestión moi importante que, ademais, supón, que “por primeira vez cédennos unha competencia con recursos”. O que máis valora dese cambio, asegurou, é que se recoñeceu que o lugar ao que antes acoden as mulleres maltratadas son os servizos sociais dos seus Consistorios.

A FEMP tamén foi recibida neste tempo polos titulares do Alto Comisionado de Pobreza Infantil, cos que constatou, igualmente que os Gobernos Locais son os máis preparados para apoiar e emprender accións para ofrecer servizos ao colectivo de nenos que sofren as consecuencias da pobreza.

Reunións con catro Ministras

Caballero explicou tamén os acordos e avances alcanzados nos encontros mantidos coas Ministras de Política Territorial e Función Pública, Meritxell Batet; de Facenda, María Jesús Montero, de Transición Ecolóxica, Teresa Ribeira, e de Defensa, Margarita Carballos.

A Meritxell Batet manifestoulle a necesidade de constituír, coa maior présa, o Grupo de Traballo sobre as competencias locais, e trasladoulle a preocupación que a nova normativa sobre contratos representa para os municipios máis pequenos. Ao seu xuízo “esta norma representa un gran avance, pero tamén ten efectos que é preciso resolver”.

No ámbito de traballo deste Ministerio, Caballero anunciou a recepción na mesma mañá de hoxe, dunha carta na que se propón á Federación a creación dun grupo de traballo sobre Reto Demográfico, constituído por 13 membros designados pola Federación e outros tantos polo Ministerio.

Teresa Ribeira, Ministra de Transición Ecolóxica, tamén se reuniu co Presidente. Desta cita, Caballero destacou a boa disposición á colaboración en materia de enerxía, e explicou que expuxera á Ministra a creación de dous grupos de traballo, un para abordar o ciclo da auga nas cidades –especialmente afectado polo cambio climático no relativo a abastecemento- e outro sobre lexislación no ámbito das praias e a protección das contornas mariñas.

Coa Ministra de Defensa analizáronse as posibilidades de incorporar aos Corpos de Policía Local a soldados profesionais que finalizaron a súa carreira no Exército. Sobre esta materia, informou de que se están estudando vías de colaboración.

No ámbito de Facenda, lembrou a presenza da Ministra en dúas reunións da Comisión Nacional de Administración Local ( CNAL). Subliñou que “o financiamento segue sendo nosa máxima prioridade” e destacou a disposición deste Departamento para avanzar en teito de gasto: “temos que constituír a Comisión canto antes” subliñou. Tamén se referiu ao investimento do superávit, que require dunha lei orgánica para a súa aplicación como propoñen os Concellos, e que se manteña en próximos exercicios.

Caballero valorou de maneira favorable os avances no imposto sobre plusvalías. Trasladou á Xunta a resposta da Ministra sobre a tramitación da futura norma e, sobre todo, o estudo de compensacións para os Consistorios, compensacións dous tipos: por unha banda, as devolucións polas perdas e, por outro, polas cantidades non recadadas. A compensación está a estudarse e, para o seu cálculo, faríase unha aproximación por vía estatística.

Finalmente, a Xunta de Goberno da FEMP coñeceu a substitución á fronte da Secretaría Xeral da Federación: incorpórase á mesma Carlos Daniel Casares, “cun gran coñecemento do municipalismo, ámbito en que leva moito tempo traballo ademais dos 20 anos que foi concelleiro no Concello de Valladolid”, que substitúe a Juan Ávila Francés, “que desempeñou un extraordinario papel e a quen esta Xunta de Goberno traslada o seu recoñecemento”, recentemente nomeado Director de Innovación Social en Rede Eléctrica Española.