Os grupos de acción local do sector pesqueiro avanzan na inclusión social cun proxecto de cooperación na costa galega

A conselleira do Mar en funci贸ns, Rosa Quintana, participou hoxe por videoconferencia na presentaci贸n do proxecto de cooperaci贸n Tanza: inclusi贸n social, sector pesqueiro, econom铆a circular, do que forman parte varios grupos de acci贸n local do sector pesqueiro (GALP) de Galicia. Durante o encontro puxo en valor o importante labor que realizan estas entidades no desenvolvemento socioecon贸mico das zonas de pesca impulsando valores como a inclusi贸n social.

Neste sentido, Rosa Quintana sinalou que Tanza 茅 un claro exemplo do traballo destes grupos e do que se pode facer sumando sinerx铆as entre eles e neste caso tam茅n con entidades vinculadas co sector pesqueiro, como confrar铆as e empresas, e co 谩mbito da inclusi贸n social, como centros ocupacionais ou centros especiais de emprego.

Deste xeito, a trav茅s da cooperaci贸n entre distintos GALP, Tanza busca promover unha maior empregabilidade de colectivos de inclusi贸n social en actividades vinculadas coa econom铆a do mar. Tam茅n ten entre os seus obxectivos crear unha conciencia activa no sector pesqueiro en relaci贸n 谩s problem谩ticas ambientais e da inclusi贸n social e contribu铆r a un maior aproveitamento do programa de axudas por parte das entidades de inclusi贸n social.

O proxecto no que participan os GALP Mari帽a-Ortegal, 脕rtabro Norte, 脕rtabro Sur, Costa da Morte, Costa Sostible e R铆a de Arousa botar谩 a andar nos vindeiros d铆as coa fase de divulgaci贸n, que incl煤e diferentes xornadas de presentaci贸n coa finalidade de establecer unha rede de contactos e detectar necesidades e oportunidades en relaci贸n a inclusi贸n social. Despois analizaranse e valoraranse aquelas ideas que resolvan necesidades dos sectores do mar e xeren emprego para colectivos vulnerables e identificaranse os axentes interesados en levalas adiante.

Esta iniciativa 茅 unha das tres aprobadas no marco da convocatoria de 2020 das axudas destinadas a proxectos de cooperaci贸n interterritoriais e transnacionais dos GALP no marco do Fondo Europeo Mar铆timo e de Pesca e conta cun apoio de algo m谩is de 108.700 euros. A trav茅s deles a Conseller铆a do Mar busca estimular a cooperaci贸n dos grupos para que accedan a informaci贸n e novas ideas e aprendan doutros grupos, rexi贸ns ou pa铆ses. O obxectivo principal 茅 a suma de sinerx铆as e a integraci贸n entre grupos. Tam茅n busca impulsar e apoiar a innovaci贸n e adquirir destrezas e medios que permitan mellorar as s煤as Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo.

Os GALP

Os grupos de acci贸n local do sector pesqueiro (GALP) dan continuidade aos antigos grupos de acci贸n costeira (GAC) e son asociaci贸ns sen 谩nimo de lucro colaboradoras da Conseller铆a do Mar como axentes de desenvolvemento na aplicaci贸n da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo da zona pesqueira e na xesti贸n e control das axudas que se tramitan para o desenvolvemento desa estratexia.

A actividade dos oito grupos que hai en Galicia dentro do programa operativo do Fondo Europeo Mar铆timo e de Pesca contrib煤e a mellorar a transformaci贸n, comercializaci贸n e posta en valor das produci贸ns pesqueiras, ao desenvolvemento dun sector tur铆stico sustentable, 谩 creaci贸n de empresas e a xeraci贸n de emprego e 谩 diversificaci贸n do sector a trav茅s de iniciativas complementarias da actividade pesqueira como o turismo mari帽eiro. Tam茅n contrib煤e 谩 conservaci贸n e valorizaci贸n do patrimonio natural e cultural mar铆timo-pesqueiro.

En canto aos proxectos desenvolvidos por cada un dos oito grupos, desde a primeira convocatoria de axudas a estes proxectos, do ano 2016 e ata o 31 de decembro de 2019, desenvolv茅ronse 387 iniciativas que contaron cun total de axuda p煤blica de preto de 25 mill贸ns de euros, que catalizaron m谩is de 34 mill贸ns de euros de investimento privado. Isto supuxo un investimento total de preto de 60 mill贸ns de euros.