Os médicos galegos xa poden consultar na historia electrónica a información sobre os contactos relacionados cos seus pacientes da covid

Os m茅dicos galegos contan cunha nova ferramenta na loita contra o virus da covid-19. Tr谩tase dunha rede integral de seguimento do virus, apoiada na historia cl铆nica electr贸nica dos pacientes (IANUS). Os facultativos poder谩n monitorar no IANUS non s贸 ao enfermo da covid-19, tal e como vi帽an facendo, sen贸n que dispor谩n da mesma informaci贸n sobre os casos sospeitosos e os contactos estreitos relacionados con el.

Ata agora, os m茅dicos dispo帽铆an de listas de traballo integradas no IANUS onde son informados dos novos casos do seu 谩mbito de atenci贸n, situaci贸n na que se atopan e os cambios que se producen no estado dos seus pacientes asociados a esta patolox铆a. Desta forma p贸dese actuar con maior celeridade.

Coa posta en marcha da Central de seguimento de contactos, estase obtendo informaci贸n relevante sobre as enquisas realizadas a todos os casos e o seguimento de contactos. Esta informaci贸n se consolida no sistema de vixilancia epidemiol贸xica (VIXIA) 煤nico para toda a comunidade, e que permite dispo帽er dunha informaci贸n veraz, actualizada e consolidada asociada a cada caso e os seus contactos.

Agora esta informaci贸n est茅ndese a todos os profesionais sanitarios introducindo melloras no IANUS. As铆, os profesionais poden co帽ecer non s贸 a situaci贸n da enfermidade do paciente ao que est谩n a consultar, sen贸n tam茅n a evoluci贸n que est谩n a ter as persoas da contorna pr贸xima do mesmo que puideron ter contacto co virus, ver se est谩n en seguimento, se presentan s铆ntomas ou mesmo se contraeron a enfermidade.

Dende a Conseller铆a de Sanidade consid茅rase fundamental reforzar a aposta polas plataformas tecnol贸xicas que se ven facendo para realizar un mellor seguemento da pandemia. Isto 茅 algo crucial neste momento, xa que a vixilancia dos posibles novos brotes 茅 vital para non ter un repunte da covid-19 e permite dar unha resposta 谩xil e homox茅nea fronte ao virus en todo o territorio.