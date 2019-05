Os mellores baristas de España cítanse en Vigo no XIII Campionato Nacional

Connect on Linked in

O XIII Campionato Nacional de Baristas elixiu Vigo para a celebración, desde hoxe e ata o sábado, da sua gran final. Dezaseis profesionais de toda España, seleccionados entre máis de 200 participantes, compiten estes días para converterse no mellor barista do país.

A competición abarca o I Concurso Fórum Café ao Mellor Blend de especialidade; o II Concurso Fórum Café ao Mellor Blend Comercial; o III Campionato Nacional de cata; o III Campionato Nacional de Aeropress; o III Concurso de Fotografía de Café e o Campionato Barista Down, para persoas con síndrome de Down. Ademais das probas que forman parte do campionato, demostracións e exhibicións, o evento conta cunha ampla programación aberta ao público profesional e aos amantes do café en xeral.

O alcalde, Abel Caballero, saudou aos participantes do evento na sede de Afundación e desexoulles sorte nas súas preparacións.