Os monitores da Piscina e Pavillón Óscar Pereiro reciben formación específica sobre protocolos da COVID-19 de cara á reapertura de instalacións

Hoxe impartiuse no sal贸n de actos da Axencia de Colocaci贸n do Concello de Mos, unha formaci贸n espec铆fica en prevenci贸n da COVID-19 para os monitores deportivos municipais do Pavill贸n 脫scar Pereiro e Piscina Municipal de cara 谩 s煤a reapertura.

Durante o curso, impartido聽pola empresa de prevenci贸n Cualtis e coordinado polo departamento municipal de Persoal, Recursos Humanos e Pevenci贸n de Riscos Laborais, os monitores deportivos do Concello de Mos foron instru铆dos sobre o protocolo de seguridade e sanitario de prevenci贸n da COVID-19 a seguir por eles mesmos e o dese帽ado para os/as usuarios/as das instalaci贸ns deportivas do Pavill贸n 脫scar Pereiro, que os monitores deber谩n garantir que sexa cumprido por parte da cidadan铆a e dar as indicaci贸ns oportunas para que se faga correctamente.

As directrices preventivas a seguir estar谩n sempre baseadas no rigoroso cumprimento dos protocolos de seguridade sanitarios e no asesoramento t茅cnico especializado para poder adaptarse correctamente 谩s circunstancias da nova realidade derivada da COVID-19.

Sobre o Pavill贸n 脫scar Pereiro e a Piscina Municipal nel ubicada, desde o Concello irase informando pr贸ximamente 谩 veci帽anza mosense de todas e cada unha das medidas e decisi贸ns adoitadas, data de reapertura, horarios, condici贸ns de uso, etc.

Neste senso a alcaldesa de Mos, Nidia Ar茅valo, insiste en que, 鈥渟e ben, primarase sempre a seguridade e a sa煤de da cidadan铆a, cumprindo escrupulosamente os protocolos sanitarios, e as medidas, recomendaci贸ns e normas establecidas neste senso; e priorizaranse a prudencia e a cautela por riba de todo鈥.

A rexedora local mosense lembrou tam茅n que a partires do d铆a 1 de setembro celebraranse reuni贸ns con cada colectivo: culturais, deportivos, ANPAs鈥 etc. para planificar a posible reanudaci贸n da actividade a partir do pr贸ximo mes.