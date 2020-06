Os museos e a Biblioteca Neira Vilas abren este martes con todas as medidas de seguridade

O Concello de Vigo reabrirá este 2 de xuño os museos da cidade e a Biblioteca Municipal “Xosé Neira Vilas” con todas as medidas de seguridade e hixiene que marca a normativa sanitaria imposta pola crise do Covid-19. Así desde este martes reabren o Museo Municipal de Castrelos “Quiñones de León”, Verbum, Casa das Artes, Casa Galega da Cultura, Pinacoteca “Francisco Fernández del Riego”, Museo Liste-Etnográfico e o Museo de Arte Contemporánea (MARCO).

Segundo explicou o alcalde en rolda de prensa celebrada por vídeo conferencia, todas as instalacións municipais culturais están xa listas para reabrir con a máxima seguridade. Así, as normas obrigan ao uso de máscara e manter sempre a distancia de seguridade interpersoal de 2 metros en todo o edificio e respectando en todo momento os elementos de sinalización.

As visitas serían individuais ou unidade familiar ou convivencia análoga e o aforo está reducido hasta o máximo dun terzo do habitual e sinalado en lugares visibles á entrada de cada espazo. Todos os centros contarán con dispensadores hidroalcólicos a disposición do público e haberá que utilizar preferentemente as escadas, posto que o uso do ascensor está limitado a unha persoa de cada vez, excepto no caso de acompañantes de persoas que precisen asistencia. Tamén o uso dos aseos está limitado a unha persoa cada vez, excepto no caso de acompañantes de persoas que precisen asistencia.

Ademais, os visitantes deberán seguir a sinalización para a circulación no interior do edificio e non está permitido tocar as obras nin elementos en exposición, así como as superficies do mobiliario, de vitrinas, peanas e carteis, etc.

Nos museos están inhabilitados para os visitantes os elementos de uso táctil, audioguías e as consignas. Non están dispoñibles os folletos ou outro material análogo e en todo momento deberán seguir as indicacións e recomendacións do persoal de atención ao público.

BIBLIOTECA MUNICIPAL “XOSÉ NEIRA VILAS”

– Avda. de Emilio Martínez Garrido, 21. 36205 Vigo.

– Horarios:

* De martes a sábado, de 10:30 h a 14:00 h.

* De luns a venres, de 17:00 a 20:30 h

– Servizos: préstamo e devolución de libros con cita previa, altas de carnés de socios/as, información bibliográfica telefónica e/ou telemática; máis adiante, lectura en sala e consulta en ordenadores.

REDE DE MUSEOS MUNICIPAIS

CASA DAS ARTES

– Rúa Policarpo Sanz, 15. 36201 Vigo.

– Horarios visitas público:

De luns a sábado: de 18:00 a 21:00 h.

Sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00 h

– Programación:

* Exposición temporal “V Concurso Relato Fotográfico Clínica Dental Susana Santeiro”. Até o 28 de xuño. Planta primeira.

* Colección Luís Torras. Planta segunda.

* Fundación Laxeiro. Planta terceira:

* Mostra da Colección Permanente

* Exposición Temporal: “Son Eu, 18 Autorretratos de Laxeiro. Da afirmación á disolución de suxeito”

– Arquivo Pacheco: consulta de imaxes dixitalizadas. Planta baixa.

* De luns a venres, de 11:00 a 14:00 h

CASA GALEGA DA CULTURA

– Praza da Princesa, 2. 36202 Vigo.

– Horarios visitas público:

De luns a sábado: de 18:00 a 21:00 h.

Sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00 h

– Programación:

* Exposición temporal “Afinidades selectivas #11. Ideas verdes incoloras dormen furiosamente”. Até o 28 de xuño.

* Museo “Francisco Fernández del Riego” (sen exposición temporal, abre de 11:00 a 13:30 h)

VERBUM

– Avda. de Samil, 17. 36212 Vigo.

– Horarios visitas público:

De luns a sábado: de 18:00 a 21:00 h.

Sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00 h

– Programación:

* Exposición permanente.

* Exposición temporal: “A cultura Africana”. Até o 28 de xuño.

MUSEO MUNICIPAL “QUIÑONES DE LEÓN”

– Parque de Castrelos, s/n. 36213 Vigo.

– Horarios visitas público:

De martes a venres: de 10:00 a 14:00 h.

Sábados: de 17:00 a 20:00 h.

Domingos e festivos (agás luns): de 11:00 a 14:00 h.

– Programación:

* Colección Arqueolóxica.

* Recreación do pazo galego e colección de pintura antiga e artes decorativas.

PINACOTECA FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO

– Rúa Abeleira Menéndez, 8. 36202 Vigo.

– Horarios visitas público:

De luns a sábado: de 18:00 a 21:00 h.

Sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00 h

– Programación:

* Exposición permanente: “A nova colección Colmeiro”. Planta terceira.

MUSEO LISTE-ETNOGRÁFICO DE VIGO

– Rúa Pastora, 22. 36210 Vigo.

– Horario visitas público:

* De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h;

* Mércores: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 19:00 h.

– Programación:

* Exposición permanente

* Visita exposicións temporais: ” A Mesa farta: Etnoloxía da cultura alimentaria de Galicia”; “Do paínzo ao millo: os mil grans”; “Sororidade”

MARCO

– Rúa do Príncipe, 54. 36202 Vigo.

– Horarios visitas público:

* Martes a sábados (festivos incluídos): de 11:00 a 14:30 h e de 17:00 a 21:00 h.

* Domingos: de 11:00 a 14:30 h.

* Programación:

* “MANUEL COLMEIRO. Espazos e encadramentos”. Salas do primeiro andar.

* “Yolanda Herranz. …NO AÚN NO…”. Sala de proxectos (1º andar).