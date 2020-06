Os museos municipais abren as súas portas esixindo ao público máscara e distancia social

O alcalde achegouse esta mañá á reapertura do MARCO, que ofrecerá ao público as exposicións de Yolanda Herranz e Manuel Colmeiro ata o mes de setembro. Tal e como explicou o rexedor, esta instalación abrirá no seu horario habitual e o acceso está condicionado ao cumprimento de todas as medidas de seguridade hixiénica establecidas (máscaras e distancia social). No día de hoxe tamén abriron de novo as súas portas o resto dos museos municipais da cidade: Casa Galega da Cultura, Casa das Artes, Pinacoteca, Verbum, Quiñones de León e o Museo Liste.

Na rolda de prensa, Caballero lembrou que Vigo é a cidade coa maior rede museística municipal de toda España.