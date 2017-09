Os Ninguéns sobre el incendio de López de Neira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Sobre el reciente incendio en López de Neira, respecto al cual se ha elucubrado que habría una persona viviendo en el edificio abandonado, matizar que en nuestra ciudad, las personas que malviven en estructuras, infraviviendas, pisos abandonados, etc, lo hacen porque no tienen disponibles alternativas habitacionales estables, y que este hecho tan problemático es el que pone en peligro a estas personas y a su entorno al no poder acceder a unas condiciones mínimas de salubridad ni seguridad, y verse obligados a cocinar en hornillos de gas, o alumbrarse con velas por carecer de otras opciones.

Por lo tanto ante sucesos terribles como éste recordar que es imprescindible priorizar en la agenda social de Vigo la consecución de un parque de viviendas público en alquiler social, para que una persona con bajos ingresos pueda procurarse un techo, y por supuesto acometer la problemática con el albergue municipal: recordamos que recientemente ha cerrado el dispositivo de la Calle Toledo que daba cobijo a decenas de personas, un albergue precario que existió debido a las carencias de plazas y el límite de permanencia del de Valterra. Si uno se acerca a las estructuras en las que malviven los sintecho para preguntar por qué escogen ese lugar, le dirán que el albergue municipal no es una opción porque al tener un tope de diez días de estancia, si abandonan su infravivienda “se quedan sin sitio y se lo encuentran ocupado”, teniendo por lo tanto que pasar veinte días en la calle. Dirán también, que menos de cuarenta plazas para una ciudad como Vigo es un baremo insuficiente, y por lo tanto en ocasiones no tienen disponibles: siquiera contamos con un censo de personas sin hogar para empezar a trabajar en este entorno con datos fiables y contrastados, lo que evidencia una falta de voluntad política y una flagrante ocultación de las personas empobrecidas.

Por tanto, si se contrastase que con ese incendio hubiese tenido que ver la presencia de una persona ocupando el edificio en desuso, recordar que estos peligrosos sucesos son consecuencia directa de la falta de vivienda social en la ciudad y de la insuficiencia del dispositivo municipal de pernocta para combatir el gravísimo problema de vivienda de tantos ciudadanos que no pueden acceder en Vigo a un techo digno. Ante esta problemática, se debe trabajar por la no estigmatización y la responsabilidad social que corresponde a nuestros representantes, a los que hemos de exigir que tomen medidas inmediatas de aseguramiento para que hechos así no se repitan, sobre todo en un ayuntamiento con superávit millonario, con capacidad de reacción.