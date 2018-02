Os ninguéns lamentan os últimos falecementos de empobrecidos en Vigo

Sobre estas dramáticas noticias, queremos chamar a atención sobre a enorme diferenza que é falecer na rúa, a facelo nunha contorna protexida. De aí a importancia dun albergue que funcione correctamente. Non é o mesmo que suceda nunha cama que nunha choupana ou unha chabola, ao alcance das ratas, nun ambiente insalubre, en soidade absoluta padecendo o sufrimento e sendo atopado horas despois: a este respecto subliñamos a necesidade de máis prazas no albergue municipal, e a súa ampliación en límite de permanencia no mesmo. O edificio está infrautilizado e debería acometerse un proxecto serio para dotalo dun mellor uso, recalcando a importancia deste dispositivo e efectivamente o cambio que a súa existencia produce na calidade de vida das persoas empobrecidas. Pero as prazas actuais non son suficientes, é un feito.

Confirmar que fai máis de tres semanas faleceu un compañeiro dentro do propio albergue muncipal, e tamén, este pasado domingo pola noite, Benigno R. R, veciño empobrecido de 46 anos, faleceu no hospital, despois de ser trasladado alí desde o albergue. Hai unha enorme diferenza entre morrer acompañado por persoal sanitario ou especializado e nunha cama, que na rúa: sendo un feito dramático igualmente o perder a unha persoa empobrecida, a contorna é importante porque o sufrimento que se padece no proceso non é o mesmo. Con isto queremos dicir que é vital que o albergue sexa un refuxio para TODOS os que o necesiten e que non quede na cidade nin unha persoa sen teito que teña que pernoitar na rúa, cousa imposible co número actual de prazas (xa expuxemos a solución de reformar o edificio metendo camas de forma urxente no almacén durante a onda de frío, e logo de maneira permanente unha vez obtéñanse os permisos, trasladando os pasos a outra igrexa), que son claramente insuficientes, como insuficiente é o tempo que se permite permanecer no albergue a estas persoas.

Estes compañeiros, morreron nunha cama, de maneira prematura e triste, pero podían morrer na rúa, feito que aumentaría o seu sufrimento considerablemente, e contra esta posibilidade, e contra as políticas que perpetúan a pobreza, temos que traballar todos xuntos.

Recalcar que como colectivo lamentamos profundamente o falecemento destas persoas, que iso nos entristece e que é o noso deber cidadán o traballar por mellorar as condicións rodéanlles, empezando por asegurarlles XA ter sempre un sitio onde refuxiarse que lles aparte definitivamente da rúa, cousa que agora mesmo non sucede na cidade xa que con dez días de pernoita e 38 prazas é inviable, o cal nesta onda de frío (e en xeral) é gravemente preocupante e insoportable.

Sobre o cruzamento de acusacións en prensa de responsabilidade destas mortes, pedir en primeiro lugar rigor e prudencia á hora de falar ou dar datos sobre esta temática tan sensible, e en ningún caso utilizala como arma arreboladiza para pelexas partidistas senón centrarse no esencial: por que sucedeu e que non volva pasar.