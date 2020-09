Os novos conselleiros piden comparecer a petición propia no Parlamento para explicar os plans e previsións dos seus departamentos

A Xunta xa rexistrou as solicitudes de comparecencia no Parlamento de Galicia dos 11 novos conselleiros do Goberno galego, que informar谩n a petici贸n propia sobre os plans e previsi贸ns dos departamentos que dirixen.

Desta forma, o vicepresidente primeiro Alfonso Rueda comparecer谩 a petici贸n propia na C谩mara para tratar as li帽as de actuaci贸n da Consellar铆a de Presidencia, Xustiza e Turismo. Mentres, o vicepresidente segundo, Francisco Conde, far谩 o propio como titular de Econom铆a, Empresa e Innovaci贸n; Valeriano Mart铆nez expor谩 as obxectivos da Consellar铆a de Facenda e Administraci贸n P煤blica e 脕ngeles V谩zquez explicar谩 os da conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Tam茅n Ethel V谩zquez acudir谩 ao Parlamento para abordar as previsi贸ns da Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade; Rom谩n Rodr铆guez tratar谩 as actuaci贸ns da Conseller铆a de Cultura, Educaci贸n e Universidade; Mar铆a Jes煤s Lorenzana informar谩 das previsi贸ns da Consellar铆a de Emprego e Igualdade; Julio Garc铆a Comesa帽a dar谩 conta dos retos a realizar na 谩rea de Sanidade; Fabiola Garc铆a das acci贸ns previstas en Pol铆tica Social; Jos茅 Gonz谩lez dos proxectos do Medio Rural; e Rosa Quintana dos obxectivos da Consellar铆a do Mar.

A prioridade do novo Executivo galego ser谩 afrontar a pandemia do coronavirus en todas as s煤as frontes, tanto no reto sanitario como nos seus efectos a nivel econ贸mico, de maneira que todos os esforzos coordinados vaian encami帽ados a traballar na reactivaci贸n econ贸mica e social en t贸dolos sectores. Ademais, este Goberno seguir谩 a traballar noutros retos como o demogr谩fico, a cohesi贸n territorial e social, a defensa da igualdade de oportunidades, o coidado ambiental, a conservaci贸n do patrimonio ou a creaci贸n de riqueza.