Os oito mellores equipos do país, no Campionato de España xuvenil feminino de balonmán en Candeán ata o domingo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Acompañado polo concelleiro de Deportes, Manel Fernández, o presidente da Asociación Deportiva Carballal, José Barciela, membros da súa xunta directiva, a xogadora do equipo xuvenil Uxía Ferreiro e o vicepresidente da Federación Galega de Balonmán, Fernando Mosquera, o rexedor anunciou un gran campionato, no que por segundo ano consecutivo haberá participación viguesa, de novo co Calfrima Carballal.

Caballero celebrou que Vigo sexa sede de “algo tan importante como a fase final do Campionato de España xuvenil feminino”, á que acceden os oito mellores equipos do país tras unha criba previa en duros intersectores.

O xefe do goberno municipal felicitou ao Carballal polo “desenvolvemento tan extraordinario que estades a facer do balonmán, o xeito de movelo” tanto en categoría masculina como na feminina, e reiterou o seu agradecemento ao club por asumir a organización, “que non é tema doado”.

Caballero quixo “convidar á cidade a que gocemos do balonmán feminino; imos gozar moito con este campionato”, dixo, e Barciela, presidente da entidade, asegurou que se vai a ver “bo balonmán, do mellorciño de España”.

Pola súa banda o representante da Federación Galega de Balonmán lembrou que “o Carballal está facendo unha tempada impresionante en tódalas categorías” e que “dende a Federación o noso apoio foi grande para que a fase final viñese a Vigo”.

A xuvenil Uxía Ferreiro, en representación das súas compañeiras -xa competiu a tempada pasada na fase final de Sagunto-, explicou que “poucos clubs poden representar a Galicia deste xeito e non só nós: o Carballal ten agora mesmo a seis equipos de base en campionatos estatais”, o que para a xogadora é “un orgullo”.

Vigo, sede por vez primeira desta fase final que patrocina o Concello, verá a fase de grupos a unha soa volta de mércores a venres (ás 16:00, 17:45, 19:30 e 21:15), co Carballal xogando o último partido de cada xornada no polideportivo de Candeán.

No grupo 1 xogarán Balonmano Fuentes Carrionas, de Velilla del Río (Palencia), campión de Castela-León; o campión catalán Balonmano La Roca, de La Roca del Vallés (Barcelona), o Calfrima A.D. Carballal, campión de Galicia; e o Balonmano Sanse, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), campión da Comunidade de Madrid e actual subcampión de España. O grupo 2 está composto polo Elche Grupo Assa, campión da Comunitat Valenciana e actual campión de España da categoría; o campión aragonés Agrupación Deportiva La Jota, de Zaragoza; o Colegio Maravillas, de Benalmádena (Málaga) como campión de Andalucía; e o Malkaitz Eskubaloia, de Burlada, campión navarro. O sábado, as semifinais (18:00 e 20:00 horas) e o domingo, a consolación (10:30) e a final (12:30).

O Carballal ten unha das mellores canteiras de España. Demostrouno non só con esta clasificación, senón coa súa presenza tamén nas fases finais de Sagunto 2018 e Elgoibar 2016.