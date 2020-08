Os percebeiros galegos poden consultar desde o móbil con antelación as condicións do mar nas súas zonas de traballo

A Conseller铆a do Mar v茅n de po帽er en marcha a aplicaci贸n m贸bil Percegur煤, coa que os percebeiros poden consultar desde os seus dispositivos m贸biles, con antelaci贸n e a calquera hora do d铆a, as condici贸ns do mar en cada zona na que se explota o percebe. O obxectivo desta ferramenta de apoio ao labor destes profesionais 茅 que dispo帽an de informaci贸n b谩sica das condici贸ns oceanogr谩ficas e atmosf茅ricas de cada unha das zonas de extracci贸n de percebe, de maneira que lles permita orientar o seu traballo e lles axude na toma de decisi贸ns que aumenten a s煤a seguridade no mar.

Con esta ferramenta a Xunta incrementa as posibilidades de acceso 谩 informaci贸n das zonas de traballo por parte dos profesionais do mar, pois esta opci贸n s煤mase 谩 aplicaci贸n que existe en formato web desde o ano 2012 e 谩 que se pode acceder no enderezo聽http://mapas.intecmar.gal/perceguru/. Esta opci贸n web foi actualizada no 2018, cando se mellorou a s煤a resoluci贸n, se ampliaron os graos de risco de actividade por zona de traballo -hab铆a tres e engadiuse un m谩is- e se pasou a actualizar a informaci贸n automaticamente, sen interrupci贸n na fin de semana.

Coa aplicaci贸n Percegur煤 calquera percebeiro pode co帽ecer con tres d铆as de antelaci贸n e dunha maneira sinxela informaci贸n da ondada nas zonas de extracci贸n de percebe, o horario local das mareas; cal vai ser a temperatura ambiente e da auga coa que se van atopar; con que intensidade e en que direcci贸n van soprar os ventos; cal 茅 a forza e o estado do mar e tam茅n a direcci贸n, frecuencia e altura das ondas.

Precisamente, a altura que acaden as ondas vai ser o factor determinante para reflectir sobre un mapa o grao de risco que pode supo帽er a actividade en cada zona, represent谩ndoo cunha luz ou sem谩foro azul se as ondas non superan o metro de altura; verde se as ondas est谩n entre un e dous metros; amarelo, se est谩n entre dous e tres metros; e vermello se superan os tres metros.

Para ver o progn贸stico nunha determinada zona 茅 preciso escoller a confrar铆a de pescadores correspondente e a data desexada (predici贸n a tres d铆as). Premendo sobre o punto da costa escollido pode verse informaci贸n m谩is detallada sobre as condici贸ns meteorol贸xicas (mar de fondo, mar de vento, temperaturas e mareas) no punto elixido.

Toda esta informaci贸n de predici贸n x茅rase de forma autom谩tica a partir de modelos num茅ricos e estat铆sticos de predici贸n meteorol贸xica mantidos por MeteoGalicia e o seu postprocesado e visualizaci贸n 茅 realizado polo Instituto Tecnol贸xico para o Control do Medio Mari帽o (Intecmar). Actual铆zase diariamente e ten como finalidade axudar a estes profesionais do mar a sa铆r a faenar con maior seguridade e de maneira mellor organizada.

A descarga da APP Percegur煤, que xa est谩 dispo帽ible no caso dos dispositivos con sistema operativo Android e que se est谩 ultimando para o caso dos iOS, 茅 moi sinxela e totalmente gratu铆ta. Tan s贸 hai que premer na tenda correspondente en cada m贸bil -Play Store no caso de Android e na App Store no de iOS- teclear Percegur煤 e iniciar a descarga.

A orixe de Percegur煤 est谩 na aplicaci贸n web que naceu no 2012 froito do traballo conxunto entre o Intecmar e MeteoGalicia, sendo a APP desenvolvida dentro do proxecto europeo MarRISK enmarcado no Programa Operativo de Cooperaci贸n Transfronteiriza Espa帽a-Portugal (Poctep).