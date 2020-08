Os Premios Ingenieros de Telecomunicación recoñecen unha tese da UVigo como a mellor de España en Aplicacións Espaciais

Convocados polo Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaci贸n (COIT) e a Asociaci贸n Espa帽ola de Ingenieros de Telecomunicaci贸n (AEIT), os Premios Ingenieros de Telecomunicaci贸n reco帽ecen na s煤a XL edici贸n a tese do investigador da UVigo Anxo Tato Arias como a mellor en Aplicaci贸ns Espaciais. 75 traballos, entre proxectos fin de carreira, fin de mestrado, teses de doutoramento, etc, concorreron aos galard贸ns, que finalmente recibiron 19 investigaci贸ns, cuxos autores e autoras recibir谩n 2000 euros, un diploma, ademais de quedar exentos de pagara as cotas do COIT os anos 2020聽e 2021.

鈥淎 verdade 茅 que 茅 un orgullo moi grande. Xa non 茅 s贸 o moito que aprend铆n nesta etapa e todas as boas experiencias que viv铆n, sen贸n tam茅n a alegr铆a que me d谩 ver como a mi帽a tese de doutoramento recibe esta distinci贸n de car谩cter estatal. Unha ledicia que comparto co meu director de tese, Carlos Mosquera, e tam茅n con todos os meus achegados鈥, explica Tato, para quen ga帽ar o premio Hisdesat 谩 mellor tese de doutoramento en Aplicaci贸ns Espaciais sup贸n 鈥減echar unha etapa da mellor maneira posible, coa satisfacci贸n de ter feito un traballo digno de tal reco帽ecemento鈥. Precisamente, foi o seu director de tese quen animou a Tato a presentarse a estes premios, que non obstante xa co帽ec铆a, posto que o seu proxecto fin de carreira xa fora galardoado nunha edici贸n anterior. 鈥淧ara enviar a t煤a candidatura tes que presentar unha serie de documentaci贸n explicando a afinidade da t煤a tese cos temas dos premios (cada empresa ou organismo patrocina un premio cunha tem谩tica concreta), e tam茅n a s煤a orixinalidade, os resultados obtidos e a s煤a aplicabilidade pr谩ctica. Preparar todo isto ben, deume o seu traballo, pero f铆xeno con moita ilusi贸n e con certa esperanza. E, visto o visto, parece que o esforzo daquela semana de corentena tivo a s煤a recompensa鈥, reco帽ece o enxe帽eiro, que o pasado mes de xu帽o se incorporou a Gradiant, o Centro Tecnol贸xico de Telecomunicaci贸ns de Galicia.

Investigaci贸n de t茅cnicas de adaptaci贸n de enlace para as comunicaci贸ns terrestres e por sat茅lites futuras

Presentada na Escola de Enxe帽ar铆a de Telecomunicaci贸n en decembro do ano pasado, a tese de Anxo Tato,聽Link Adaptation Techniques for Future Terrestrial and Satellite Communications, ten como obxectivo principal a investigaci贸n de t茅cnicas de adaptaci贸n de enlace para as comunicaci贸ns terrestres e por sat茅lite futuras. 鈥淓stas t茅cnicas consisten en algoritmos para variar automaticamente os par谩metros de transmisi贸n da capa f铆sica dun sistema de comunicaci贸ns co fin de adaptarse a unha canle variante co tempo. O seu prop贸sito 煤ltimo 茅 lograr unha comunicaci贸n fiable adaptando automaticamente o bitrate, ao tempo que se optimiza o uso do espectro, maximizando a capacidade do sistema鈥, explica o investigador sobre o seu traballo co que se pretende escoller o nivel de protecci贸n 贸ptimo da informaci贸n que env铆a un transmisor, suficientemente robusto, 鈥減ara que a informaci贸n chegue ao seu destino, pero o m谩is eficiente posible, para ofrecerlle aos usuarios a m谩xima velocidade binaria que o canal de comunicaci贸ns permite鈥.

As铆, na s煤a tese Tato prop贸n diferentes algoritmos para comunicaci贸ns satelitais fixas e m贸biles e para redes celulares 5G e m谩is al贸 de 5G. 鈥淓stes algoritmos traballan na capa m谩is baixa dos protocolos OSI e serven para adaptar de forma autom谩tica a velocidade binaria dun transmisor. Van escollendo en cada momento os par谩metros b谩sicos do sinal transmitido, como poden ser a modulaci贸n e a codificaci贸n, para ofrecer sempre a maior velocidade posible. Esta adaptaci贸n realiz谩mola con diferentes t茅cnicas, entre as cales exploramos tam茅n algoritmos de intelixencia artificial鈥, detalla o autor da tese premiada.

Pendente de entregar o TFM do Mestrado de Profesorado, coa s煤a incorporaci贸n a Gradiant, Tato explica que abandonou a vida acad茅mica para participar en investigaci贸ns m谩is aplicadas, en proxectos m谩is pr贸ximos 谩s demandas da industria. 鈥淧ero a铆nda as铆 o meu traballo en Gradiant est谩 moi relacionado con todo o que o fixen e aprend铆n durante a mi帽a etapa predoutoral鈥, aclara.