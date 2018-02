Os servizis sicuaus di concello de Nigrán tramitan a axuda da xunta a familias con fillos menores de tres anos

Connect on Linked in

O Concello de Nigrán informa de que a Xunta de Galicia convoca o prazo de solicitude da prestación económica de pago único por fillo ou filla menor de 3 anos para o ano 2018. Esta axuda está dirixida a unidades familiares que non teñan feita a declaración da renda do exercicio 2016 co obxeto de paliar, na medida do posible, os gastos correspondentes aos primeiros anos de vida de cada menor de 3 anos á data de 1 de xaneiro de 2018.

Ata o día 15 de marzo os interesados poderán tramitar á súa solicitude a través do Departamento de Servicios Sociais do Concello de Nigrán, previa cita no teléfono 986.358.455. A documentación común que deberá acompañar a solicitude é una fotocopia do libro de familia completo, certificado do padrón da unidade familiar e certificado do código IBAN da conta a nome do solicitante (pai, nai ou tutor).