Os socorristas de Vigo mobilizaranse polos incumprimentos da concesionaria

O cadro de persoal de Move Sevicios de Ocio y Deporte, concesionaria do servizo de socorrismo e accesibilidade de praias do Concello de Vigo, desenvolverá unha concentración este sábado diante do posto central de Samil ás 10:00 horas para denunciar os incumprimentos da empresa tanto do convenio colectivo como do prego de condicións do concurso de adxudicación.

Segundo explican dende a representación dos traballadores/as (2 delegados/as de persoal da CIG e 1 de CCOO), a compañía non respecta os descansos ao non permitir librar dous días consecutivos “e incluso hai empregados/as que non libran nin unha soa fin de semana ao mes”. Tampouco facilita EPIs en condicións (tallas máis grandes e roupa usada en mal estado).

Outros incumprimentos teñen que ver cos cadrantes da quendas de traballo, que son comunicados con moi pouca antelación: o do mes de xullo foi entregado o 29 de xullo, cando teñen que ser comunicados con tempo suficiente para coñecemento do persoal; ou co feito de que o cómputo da xornada sexa incorrecto, ademais de non permitir escoller o pago das horas feitas a maiores xa que que a empresa opta por impoñer días de descanso. Os traballadores/as tamén se queixan de que a dirección lles reduce a xornda de xeito unilateral e arbitrario.

Discriminación laboral

Ademais rexeitan o que consideran unha discriminación entre o cadro de persoal, xa que a empresa trae a Vigo socorristas doutros puntos do Estado aos que lles abona un salario superior, permitíndolles tamén librar todas as fins de semana.

Estas cuestións foron denunciadas xa diante da Inspección de Traballo, ao tempo que a maioría dos arredor de 55 traballadores/as de Move Servicios de Ocio aprobou en asemblea a convocatoria dunha protesta que se desenvolverá este sábado 27 de 10:00 a 11:00, unha hora antes do inicio do servizo de praias, baixo o lema “Socorrismo e accesibilidade por un traballo digno”.