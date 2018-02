Os supermercados presionan á baixa os prezos do leite

por

Cando hai desencontros entre gandeiros e industrias polo prezo do leite, as industrias lácteas adoitan aparecer como as ‘malas’ da película. As estatísticas do Ministerio revelan, sen embargo, un axente que pasa desapercibido, os supermercados, que teñen un papel capital á hora de presionar os prezos do leite á baixa. No primeiro semestre do 2017, o leite subiu no campo unha media dun 4,5% en relación ó mesmo periodo do ano anterior, pero sen embargo, no supermercado os prezos do leite convencional caíron un 2,20%, unha situación de baixada que se repetiu na maioría dos produtos lácteos.

O primeiro semestre do 2017 destacara pola recuperación dos prezos dos produtos lácteos industriais (manteiga, queixos, etc.) en toda Europa. Esa mellora do mercado repercutiu na maioría dos países en significativas subas no campo, se ben en España a recuperación de prezos quedouse moi por baixo do que agardaban os gandeiros, que comparaban, por exemplo, os baixos prezos pagados por Lactalis-Puleva en España cos pactados en Francia.

Os últimos datos do Observatorio de Precios del Sector Lácteo (Ministerio de Agricultura), publicados este 2018, evidencian a falta de avances en lograr unha cadea sostible do leite. Se as industrias soben os prezos no campo e non son capaces de repercutir esa suba nas súas vendas ós supermercados, bloquéase de facto a recuperación de prezos para os produtores.