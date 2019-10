Os verdibrancos fanse coa vitoria e mandan ao Celta ao descenso

A vitoria agónica do Betis (2-1), con gol no minuto noventa do francés Nabil Fekir, non despexa as dúbidas do equipo verdibranco nin a do seu adestrador, Joan Francesc Ferrer ‘ Rubi’, pero deixa tamén mais tocado ao técnico do Celta, Fran Escribá, que a pesar de que os seus os tentaron, non sacou nada.

A formación sevillana, que se adiantou moi pronto, non soubo nunca xogar a favor de corrente e despregou un mal fútbol ante o conxunto galego, que o tentou máis pero que estivo moi desafortunado nos seus remates a porta.

Partido de tensión, mais parecido a un de finais de tempada cos dous equipos xogándose asuntos transcendentes na clasificación que a este da undécima xornada de LaLiga, pero a situación é mala tanto para o conxunto sevillano como para o vigués.

Estes nervios de converteron en alegría cando, tamén moi pronto, aos oito minutos, no primeiro ataque claro dos de Rubi, o balón chegou solto ao lateral brasileiro Emerson Leite e este logrou marcar.

O Celta loitou polo empate e tivo o seu premio ao transformar Iago Aspas aos setenta minutos un penalti por man de Borja Iglesias, non sen antes de que o árbitro estremeño Jesús Gil Manzano consultase co VAR.

Entrouse así nun partido de vinte minutos co 1-1 e un Betis, xa con Loren Morón no campo, que deu un paso adiante en busca de recuperar a vitoria pero con moita precipitación ante un Celta que agora á contra tentou matar o choque. Nese intercambio de golpes parecía mais preto o tanto do Celta, pero foi o internacional Fekir, no minuto noventa, o que lle deu o triunfo ao Betis, agónico e que non despexa as dúbidas.

Verbas do adestrador Fran Escribá