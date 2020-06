Otro incidente en Vitrasa de un individuo que no quería utilizar correctamente la mascarilla

En el día de ayer, se produjo otro suceso en una línea de transporte urbano a las 17:24 horas y nuevamente en la calle Travesía de Vigo.

Tras llamada a la Sala de Comunicaciones del 092 de la Policía Local de Vigo, una Patrulla tuvo constancia de una persona que se encontraba en el interior de un autobús, agresivo y bajo los efectos del alcohol.

El conductor del bus detuvo la marcha hasta la llegada de la Unidad, observando los agentes a su llegada al lugar un autobús detenido en el carril.

Entrevistados con el conductor, les manifestó que había un hombre aparentemente en estado ebrio y que se mostraba agresivo, negándose a utilizar correctamente la mascarilla.

El varón resultó ser; C. M. C. S, de Vigo y 64 años de edad, siendo informado por los actuantes que no podía permanecer en el autobús si no se colocaba la mascarilla de forma correcta.

Finalmente accedió a bajar sin mayores problemas, para insistir en volver a subir a otra línea e ir a su domicilio, mostrando una actitud desafiante.

Conducta que motivó su denuncia administrativa por su conducta, agravada por el hecho de obligar a la interrupción forzosa de un servicio público con el perjuicio que tal hecho supuso a los usuarios del mismo.