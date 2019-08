Outra embarazada que consumiu a carne Mechada con Listeria sufriu un aborto en Sevilla o 2 de agosto

Outra embarazada que consumiu a carne mechada con Listeria da marcha A Mechá sufriu un aborto no Hospital Virxe do Rocío de Sevilla o pasado 2 de agosto, na súa 18 semana de xestación. A afectada, que reside na localidade sevillana de Villanueva del Ariscal, uniuse a FACUA-Consumidores en Acción para reclamar responsabilidades á empresa fabricante da Mechá, Magrudis SL.

Trátase do segundo aborto que transcendeu nos últimos días como consecuencia da listeriosis. Este sábado coñeceuse que outra embarazada de Sevilla perdeu ao seu bebé no último trimestre de xestación a semana pasada no Hospital Virxe Macarena. A pesar de que a placenta dera positivo nunha análise de listeriosis, a Consellería de Saúde da Junta de Andalucía apresurouse en negar que existise relación co brote vinculado á carne mechada contaminada. Posteriormente, anunciou que estaba a investigar a posible vinculación.

O domingo, transcendeu que outra embarazada que consumiu a carne mechada con listeriosis nun bar de Sevilla deu a luz de forma prematura, na súa 33 semana de xestación. Tanto ela como o seu marido e o seu fillo consumiran montaditos de carne mechada no establecemento e tras sufrir distintos síntomas cada un, diagnosticáronlles a infección durante as súas vacacións en Xixón. A familia regresou de urxencia a Sevilla, onde unha punción na medula do feto detectou que aínda estaba san, pero a análise da placenta concluíu que esta xa presentaba listeriosis. #Ante o altísimo risco, adiantouse o parto, que tivo lugar no Hospital Viamed Santa Ángela da Cruz.

FACUA-Consumidores en Acción reclama á Junta de Andalucía que deixe de minimizar este gravisimo problema de saúde pública e emprenda actuacións para que a hostalería e os pequenos establecementos de alimentación que poden estar a servir e distribuíndo a carne mechada A Mechá, da empresa sevillana Magrudis SL, procedan á súa retirada.

Nun escrito remitido este venres ao conselleiro de Saúde e Familias, Jesús Aguirre, o portavoz nacional de FACUA e secretario xeral da súa federación en Andalucía, Rubén Sánchez, reclamoulle que se poñan en marcha protocolos de información desde a Xunta para que a información sobre a alerta por listeriosis chegue tanto ás grandes e medianas superficies comerciais como aos pequenos establecementos.

Tendo en conta que a listeriosis pode ter consecuencias letais, a asociación reclamou ao conselleiro andaluz de Saúde que se habiliten protocolos de comunicación aos consumidores que inclúan a colocación de carteis nos comercios e establecementos hostaleiros que forneceron os produtos da marca A Mechá.

Plataforma de afectados

FACUA constituíu unha plataforma de afectados tras a alerta por listeria na carne mechada A Mechá que está a provocar decenas de hospitalizacións en Andalucía, con varios infectados de avanzada idade nas UCI, e multitude de visitas aos servizos de urxencias. Os afectados e as súas familias poden solicitar sumarse á plataforma a través do correo electrónico socios@facua.org.

FACUA advirte de que a carne mechada A Mechá non só vén comercializando a nivel comerciante polo miúdo en envases da marca, senón tamén ao corte en pequenas tendas de alimentación, carnicerías, supermercados e hipermercados. Por iso, é posible que moitos consumidores adquirírona e descoñezan que se trata desta marca. Así mesmo, sérvese en establecementos de hostalería.

Aínda que os provedores do produto informen da alerta sanitaria aos seus clientes -establecementos comerciantes polo miúdo e hostaleiros-, FACUA advirte de que hai moitos pequenos empresarios que poden adquirilo directamente noutros establecementos de venda comerciante polo miúdo. Algo que fai necesario que a administración e a empresa responsable multipliquen os seus esforzos para que a información chegue a través doutras canles.