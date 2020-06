Outra vez mais o de Moaña dá ao Celta uns puntos moi valiosos

O Barcelona volveuse a deixar dous puntos lonxe do Camp Nou ao empatar co Celta en Balaídos (2-2) nun bo choque de ambos os equipos marcado polo tanto no minuto 87 de Iago Aspas nunha falta directa botada de forma maxistral que deixa ao seu equipo ao bordo da salvación.

O postremeiro gol do dianteiro de Moaña pechou o resultado dun partido que parecía ter gañado o Barça, pese ao perigo que levara o Celta en todo o choque. Os azulgrana mandaban no marcador grazas á conexión entre Messi e Suárez, que asinou un dobrete con senllas asistencias do ’10’ arxentino. Pero o empate de Aspas cambiouno todo para o Celta, que mesmo puido gañar cunha xogada no último minuto que desbaratou Ter Stegen.

O porteiro alemán, que encaixou os seus primeiros goles desde que se renovou a liga tras o confinamento por coronavirus, foi un dos alicerces dun Barça que foi de máis a menos e que, aínda que durmirá líder, podería ver afastarse ao Real Madrid no liderado se os brancos gañan ao Espanyol este domingo. Os de Setién empezaron cunha marcha máis que os seus rivais, con Puig e Fati no once inicial, e buscando unha rápida resolución do choque.

Aos cinco minutos Piquei rozou o primeiro gol cun cabezazo ao traveseiro ao saque dun córner e aos 20 minutos Suárez certificaba o bo arranque do seu equipo ao marcar cun croque o primeiro da tarde. Foi despois dunha marabilla máis de Leo Messi, que converteu unha falta directa nunha sorte de ‘alley- oop’ para o remate do uruguaio.

O Celta máis directo

O Celta encaixou ben 0-1 e lanzouse sen miramientos a por o empate. Acariñouno cun disparo ao pau de Brais Méndez e un disparo posterior de Aspas que sacou Ter Stegen. A recta final da primeira parte foi preciosa, con ocasións en ambas as porterías e cun intento, mesmo, de gol olímpico de Messi que sacou de puños Rubén Blanco.

Sen solución de continuidade, pese ao descanso, o Celta mantivo a súa pelexa polo empate e atopou o premio no 49′. Iago Aspas filtrou un pase para Yokuslu, que tras complicarse a xogada conseguiu meter o balón ao centro da área, onde Smolov enviou o balón á rede.

O empate animou o partido e o Barça, cunha velocidade menos que no primeiro tempo, tardou apenas 20 minutos en golpear de novo aos locais. De novo Messi, agora dentro da área, asistiu a Suárez, que cunha manobra perfecta, e á media volta, sacouse un punterazo que colocou o 1-2 no luminoso.

O partido afrontaba xa a súa recta final co Barça mandando no marcador e o Celta, reactivado pola entrada de Rafinha e Nolito, non tirou a toalla. Tentouno o gaditano cun disparo pegado ao pau que sacou Ter Stegen e deu a badalada no minuto 87 cunha falta directa que Iago Aspas colocou nas mallas culés cunha rosca rasa que deixou ao Barça petrificado. “Virámolo con vídeos co adestrador de porteiros, sabiamos que saltan”, desvelou tras o choque Aspas, que lle deu ao seu equipo media salvación e meteu ao Barça en problemas na loita pola liga. Puido ser peor para os de Setién, que viron como Ter Stegen sacaba no último minuto un remate franco de Nolito.

Ficha técnica

2 – Celta: Rubén Blanco; Araujo (Murillo, m.73), Jorge Sáenz, Aidoo; Bermejo, Brais Méndez (Rafinha, m.60), Okay Yokuslu (Bradaric, m.60), Denis Suárez, Jacobo González (Santi Mina, m.81); Aspas y Smolov (Nolito, m.60)

2 – Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba (Junior Firpo, m.81); Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig (Arthur, m.86); Ansu Fati (Braithwaite, m.69), Messi y Luis Suárez (Griezmann, m.81).

Goles: 0-1, m.20: Luis Suárez; 1-1, m.50: Smolov; 1-2, m.67: Luis Suárez; 2-2, m.88: Iago Aspas

Árbitro: Guillermo Cadra Fernández, do Comité das Illas Baleares. Mostrou tarxeta amarela a Brais Méndez (m.34) e Néstor Araujo (m.61), do Celta e a Jordi Alba (m.12), Umtiti (m.53) e Braithwaite (m.82), do Barcelona.

Incidencias: encontro correspondente á trixésima segunda xornada de LaLiga Santander disputado a porta pechada no estadio de Balaídos de Vigo.