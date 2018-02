Ovidio Rodeiro destaca en Padrón a tarefa dos afeccionados ao cultivo de camelias, de bonsais e doutras plantas de colección

Connect on Linked in

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, participou a mañá de onte no acto de apertura da primeira edición da Expo-Feira de Plantas e a quinta da Exposición da Camelia e do Bonsai, celebrada esta mañá no Convento do Carme de Padrón, ao que acudiu convidado polo alcalde, Antonio Fernández Angueira. Na súa intervención, Rodeiro sinalou que “da colaboración entre Turismo de Galicia e a Sociedade Española da Camelia naceu a iniciativa Camelia, flor de Galicia, co fin de difundir a afección ao cultivo, coidado e coñecemento desta fermosa planta ao tempo que tratamos de aproveitar o reclamo turístico desta xoia botánica”

O delegado territorial non deixou pasar a ocasión de “admirar así mesmo a técnica e a paciencia das persoas que cultivades bonsáis, que se manteñen pequenos dándolle forma, podando o tronco, as follas e as raíces no intre xusto e no tamaño perfecto”. Ovidio Rodeiro rematou a súa intervención agradecendo a hospitalidade “do o bo amigo Antonio Fernández Angueira”, da corporación e traballadores do Concello de Padrón e felicitando en particular á pintora e coleccionista de camelias Rosa Crespo e ao escultor Camilo Sieira “pola oportunidade que nos brindan de gozar da súa creatividade”.