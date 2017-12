Palestra sobre a represión fascistas do 36 en Bueu, o 29 decembro en Moaña

O próximo venres 29 de decembro, desde o ATENEO DE MOAÑA van realizar outro acto tamén relacionado coa Memoria anti-franquista e pola liberdade, no que contaran coa Asociación de “Amigos Johán Carballeira” de Bueu XOSÉ NOVAS PIÑEIRO Xosé Novas Piñeiro e MANUEL ANTONIO MOSTEIRO GARCÍA que falarán da súa experiencia de investigación no campo da memoria, con unha charla titulada: “Cronica da represión en Bueu despois do golpe militar franquista de 1936”