A panificadora apareceu cunha mensaxe esta mañá

Ocorreu esta mañá na cidade de Vigo, á primeira hora da mañá na panificadora situada xunto á praza do rei onde se atopa o concello. Un mozo accedeu ás dependencias da panificadora que no máis alto colgou unha pancarta en apoio á acampada que leva mais de 40 días esperando a que o alcalde da cidade recíba a xente que esta en dita acampada.

Juan e David, que pernoitan na explanada do Concello de Vigo mantéñense firmes fronte á mole institucional manifestada en forma vertical xusto á beira das tendas onde tamén pasan as noites voluntarios dos diferentes movementos sociais. Nestes días que levan acampados en dita praza difretentes politicos de distinta cor se interesaron pola sua loita como tamén forzas sindicais.

Sucedeu hoxe en Vigo nesta mañá, no mais alto da panificadora pero non se falara diso xa que non interesa denunciar a pobreza ou a miseria.#Vigo #ConcelloDeVigo #Panificadora #PrazaDoRei #VideoNoticia Publicado por Noticias de Vigo en Jueves, 6 de abril de 2017

Queren manifestar a súa preocupación por tres puntos concretos respeto a cidade de Vigo

As cifras oficiais de desafiuzamentos son desgarradoras e nin o Concello nin a Xunta de Galicia nos dán unha solución para erradicalos.

Tamén cabe sinalar que o bono “aluguer” autonomico de 200€ concédeselle soamente a familias desafiuzadas xudicialmente e non a todas as centos de familias empobrecidas e con baixos ingresos polo cal esixen a ambas administracións que se poñan de acordo e elaboren un protocolo de urxente de actuacións para atallar esta emerxencia, CREANDO UN PARQUE PÚBLICO DE VIVENDAS EN ALUGUEIRO SOCIAL, parque que non dispon a cidade.

Ao mesmo tempo esixen melloras no albergue municipal, que precisa un incremento no número de prazas e un espazo de encontro diurno onde as persoas poidan reconllerese polo día. Ao mesmo tempo e esencial acabar co límite de permanencia de 10 días, días que son de verdade insuficientes. Urxe mellorar os servizos e co cumprimento das normas de funcionamiento, cousa que levan denunciando numeros colectivos sociais da cidade desde fai dez anos.

Juan manifiesta claramente que Vigo necista un centro de inclusión social competente e eficaz

O goberno municipal, pola súa banda, non mostrou interese algún en ter unha reunión con eles, xa que así mostra a longa instancia que levan na praza do Rei, Abel Caballero, o drama que afai negar co seu coñecido “en Vigo non hai desafiuzamentos” ou que na súa cidade “ninguén dorme na rúa”, pero o certo é que hai moita xente durmindo nela. Tamén é certo que non hai un censo oficial de persoas sen fogar na cidade e saben que están entre caixeiros, choupanos e pisos pateira que non se corresponde coa informacion do servizo de Benestar Social.

Juan e David din que DEBE SER UNHA PRIORIDADE EN VIGO QUE NINGUEN DURMA NA RÚA, QUE TODO O MUNDO TEÑA UNHA OPCIÓN DE REFUXIO DIÚRNO E NOCTRUNRO ESTABLE!

Ata cando van estar acampados na Praza do Rei?

Tras varios escritos presentados ás administracións e non optendo resposta algunha nesta ocasión volven a presentar outro escrito apoiando con esta concentración/ manifestación/acampada ata que haxa unha resposta imediata as esixencias mencionadas anteriormente.

