Paralización cautelar da ampliación da AC-566 en Valdoviño

Sociedade Galega de Historia Natural ven de solicitar 谩 Fiscal铆a de Medio Ambiente de Galicia que abra dilixencias informativas e ordene a paralizaci贸n cautelar da ampliaci贸n da estrada AC-566. O proxecto afectar铆a 谩 ZEC Costa 脕rtabra e unha importante poboaci贸n do fento ameazado Woodwardia radicans.

Impactos ambientais do proxecto

Con data 24/02/2020 SGHN advertiu 谩 Conseller铆a de Medio Ambiente sobre os impactos ambientais que ter铆a a modificaci贸n da estrada AC-566 proxectada pola Conseller铆a de Infraestruturas. As obras, para incrementar a plataforma e reforzar o firme en 2,11 km, e rectificar curvas e habilitar un carril adicional en 1,86 km, afectar铆an a:

O espazo natural protexido da ZEC Costa 脕rtabra.

Unha importante poboaci贸n do fento relicto聽Woodwardia radicans, situada tanto dentro como f贸ra dos l铆mites da ZEC Costa 脕rtabra.

脕 bac铆a de alimentaci贸n do Humedal de Pant铆n, unha Lagoa Costeira (h谩bitat prioritario 1150) e dos cursos fluviais que a alimentan, con representaci贸n de bosques de ribeira (h谩bitat prioritario 91E0).

Woodwardia radicans聽茅 unha especie catalogada como 鈥淰ulnerable鈥 nos cat谩logos galego (Decreto 88/2007) e espa帽ol (RD 139/2011) de especies ameazadas, a铆 como no Anexo II da聽Directiva 92/43/CEE. A protecci贸n legal de聽Woodwardia radicans聽incl煤e a todos os seus n煤cleos poboacionais, tanto dentro do 谩mbito dos espazos naturais protexidos como f贸ra destes (Directiva 92/43/CEE, a聽Lei 42/2007聽estatal e a聽Lei 5/2019聽galega).

Silencio por resposta. Denuncia 谩 Fiscal铆a

Transcorridos cinco meses SGHN non recibiu resposta algunha da Conseller铆a de Medio Ambiente, mentres que novas posteriores na聽prensa聽e no聽portal web da Xunta de Galicia聽(salientan que a obra xa est谩 licitada e prox茅ctase comezala no ver谩n. 脕 vista desta ameaza inminente de danos irreversibles sobre a biodiversidade e un espazo natural protexido, SGHN ven de solicitar a intervenci贸n da Fiscal铆a de Medio Ambiente de Galicia para que abra dilixencias informativas e ordene a paralizaci贸n cautelar do proxecto de ampliaci贸n da estrada AC-566.