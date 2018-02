Connect on Linked in

Co gallo da folga de Mulleres do 8M o sábado 3 de Marzo farase un pasarruas da Aso Nosmesmas que sairá desde a Rua Urzáiz a altura do N°130 às 20:00 e rematará no Local Social Faísca de Vigo onde habera foliada, petiscos e pinchada feminista.

Atividade para promoción e difuson da folga de Mulheres do vindeiro 8 de Março coordinadas entre os movimentos sociais do Sul-Oeste do País: Local Social Faísca de Vigo C.S. A Revolta do Berbês, Casa Colorida, A Quinta da Carminha e C.s. Fuscalho

#8M #GREVEdeMULHERES