Paseo literario “A gran travesía de Chiruca Macallás”, 4 maio, percorrido guiado polo seu autor, Xurxo Souto

Como proclama a novela, dende os ollos do mar Vigo e A Coruña son a mesma cidade. Este paseo é a primeira parte, pois, dunha ruta que terá continuidade, sete días despois pola banda da Coruña.

Sairemos do Berbés, capital verdadeira do mar de Galiza. Camiñaremos amodo cara ao Calvario, lugar de residencia (e das tascas máis queridas) da propia Chiruca.

Conforme avancemos cara ao centro da cidade, iremos avanzando tamén cara ao centro do Mar ( aínda que non nos demos conta). Con encontros sorprendentes, como Urbano Lugrís, pintor submarino; Mamí Watá, a serea negra; ou Amaro, o santo navegante que atopou a illa do Paraíso.

1. Ribeira do Berbés (homenaxe ás mulleres do mar)

2. Praza de Almeida (breve repaso a todos os mares do mundo)

3. O Eligio (homenaxe ao pintor-submarino Urbano Lugrís)

4. Libraría Librouro (homenaxe a Antón Patiño, o vello)

5. Bar San Amaro, rúa de Rogelio Abalde (historia dos Santos Navegantes)

6. Rúa de Lepanto ( os contos do ferrocarril)

7. Libraría Cartabón, Urzaiz 125 ( no segundo andar vive a protagonista da novela, Chiruca Macallás)

8. Bar O Xerriño, rúa de León (O segredo das fabas con ameixas)

Hora de saída: ás 11:00 (só poden asistir as persoas previamente inscritas)

Punto de encontro: Alameda do Berbés (Arcos do Berbés)

Duración aproximada: 2 horas

Prazo de inscrición: Dende o luns 29 de abril e ata completar as prazas

Inscrición: Deben chamar ao teléfono 986 81 02 81 de 9:00 a 13:30 h, e facilitarnos nome, apelidos e teléfono de contacto

