Muévete en patinete eléctrico y deja de sudar este verano

En la actualidad cada vez son más populares los patinetes eléctricos para desplazarnos de una forma totalmente ecológica, y se utilizan casi a la par que las bicicletas. Después de ser un juguete, en la actualidad en las ciudades cada vez son más las personas que se desplazan en este tipo de vehículos eléctricos.

Pero, en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes entre las cuales elegir, por lo que tomar una decisión de compra al respecto no es nada fácil. Por este motivo, hoy he preparado este post con la finalidad de que puedas elegir entre los mejores que encontrarás en el mercado.

Así que, si quieres conocer más al respecto, te invito a que sigas leyendo y así conseguirás siempre la mejor solución para tu transporte.

Los mejores patinetes eléctricos del mercado

Si estás buscando unos buenos patinetes eléctricos para adultos, esto hará que puedas conseguir un gran rendimiento. Te he seleccionado las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, así que, sin dar más rodeos vamos a comenzar con el análisis en detalle de estos:

#1 Hoverboards Patinete Eléctrico 8″

Hoverboards Patinete Eléctrico 8" con Alcance de 30Km Scooter Eléctrico Plegable 350W Motor Batería 7.5AH Scooter para Adultos y Adolescentes ★ Ligero y plegable: Con botones abatibles puedes plegar este scooter en solo dos pasos. Con guardabarros más fuertes y no se romperá fácilmente, obtendrá una mejor experiencia.

★ Neumáticos sólidos: conduzca largos períodos de tiempo de manera cómoda y segura con neumáticos de goma maciza antideslizante de 8 pulgadas y ofrezca un rendimiento perfecto en todas las condiciones.

★ Pantalla LCD: muestra la velocidad, el estado de la batería y la distancia de disparo. Y enciéndalo para la bocina, los faros y el modo de encendido.

★ Rendimiento excepcional: scooter ligero, ecológico y fácil de usar. Con el potente motor de 350 W en modo de tres accionamientos (puede alcanzar una velocidad máxima de 30 km / h). Y la batería de 7,5 Ah garantiza un largo viaje.

★ Garantía de 12 meses: Nuestra tienda le ofreció una garantía de un año. Si tiene problemas, puede ponerse en contacto con el servicio al cliente, todos sus problemas serán respondidos dentro de las 24 horas.

Se trata de una de las mejores opciones que encontrarás en el mercado, en especial porque este es un modelo que se destaca por ser ligero y plegable. Su sistema de plegado de tan solo 2 pasos permite que puedas guardarla fácilmente y sus guardabarros es altamente resistente. Cuenta con unos neumáticos bastante sólidos, que permite que puedas desplazarte de una forma realmente sencilla. Estos tienen 8 pulgadas, y esto hará que puedas desplazarte fácilmente por todas partes sin problemas.

Incorpora una práctica pantalla LCD, que muestra la velocidad a la que vas, el estado de la batería y la distancia restante de la batería. Es un modelo muy bueno, y que tiene un motor de 350W, de modo que se puede alcanzar una velocidad de hasta 30 km/h. Su batería de 7,5Ah te permitirá que puedas recorrer hasta 30 kilómetros con una sola carga. Lo que te garantizará el máximo rendimiento posible.

#2 Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

XIAOMI Mi Electric Scooter 1S (Black), Versión básica Elegante y elegante, portátil y seguro.

Diseño minimalista, aluminio de grado

[Potencia nominal <350V, velocidad max <25km/h, autonomía >20Km, sistema de luces completo alimentado por batería, carga máxima superior a 60Kg] Rebajas

Si quieres una gran opción para desplazarte, no cabe duda de que este es uno de los más populares que podrás encontrar en el mercado. Esto debido a que es un scooter que tiene una conexión directa con tu móvil. Se realiza mediante una conexión Bluetooth, y se puede usar con la aplicación Mi Home, para que puedas verificar en tiempo real la velocidad de conducción y la energía restante para saber cuándo debes recargarlo.

Sus neumáticos son totalmente antideslizantes de 8.5 pulgadas, y amortiguadores para que puedas conseguir así un desplazamiento más suave. Además, cuenta con un sistema de doble frenado para que puedas tener una mayor seguridad. Tiene una práctica pantalla integrada, que permitirá que puedas ver la batería y los kilómetros. Cuenta con una luz integrada para que puedas tener una mayor seguridad cuando conduces por la noche.

#3 Hiboy Patinete Eléctrico S2

Hiboy Patinete Eléctrico S2 - Neumáticos sólidos de 8.5" - hasta 25 KM de Largo Alcance y 25 KM/H Scooter portátil Plegable para Adultos con Doble Sistema de frenado y aplicación MOTOR POTENTE Y BATERÍA DE LARGA DURACIÓN - Motor sin escobillas con una potencia máxima de 700W permite velocidades de hasta 25KM/H. Batería de alta capacidad con un alcance máximo de viaje de 25KM bajo condiciones específicas.

ESTABLE Y DURADERO PARA VIAJAR - Extremadamente suave al acelerar y girar, los scooters eléctricos Hiboy se han hecho sólidos y de calidad duradera con llantas sólidas y marco completo.

SEGURIDAD GRACIAS A LA TECNOLOGÍA - Los E-Scooters Hiboy S2 están hechos con 3 luces delanteras, medias y traseras. El sistema de doble freno tiene un freno de disco y un freno antibloqueo regenerativo eABS.

APLICACIÓN HIBOY S2: simplemente empareje el scooter eléctrico Hiboy a través de Bluetooth y use la aplicación para bloquear su scooter, para personalizar la velocidad y el control de crucero exclusivo de la aplicación Hiboy S2. Funciona tanto con iPhones como con teléfonos inteligentes Android.

DISEÑO PORTATIL - El e-scooter de Hiboy se pliega para guardarlo fácilmente en el maletero del coche y en los armarios, debajo de los asientos del metro y dentro de otros espacios pequeños.

Esta es una gran opción en especial si buscas un modelo que tenga una gran potencia. Su potencia máxima es de 700W, que permite que alcances velocidades de hasta 25 km/h, además de que tendrá un alcance máximo de hasta 25km. Es un modelo que tiene un sistema bastante estable, y están hechos con materiales muy sólidos para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible.

Cuentan con 3 luces delanteras, medias y traseras, lo que hace que puedas tener una gran seguridad durante la noche. Su sistema de frenado tiene frenos antibloqueo regenerativo eABS, lo que permitirá que puedas conseguir así un gran rendimiento. Se puede emparejar fácilmente con tu dispositivo móvil, lo que para que puedas bloquearlo, y personalizar su velocidad y el control de crucero. Esta se pliega fácilmente para guardarlo en cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente en cualquier espacio que necesites.

#4 Cecotec Patinete eléctrico Bongo Serie A

Cecotec Patinete eléctrico Bongo Serie A. Potencia máxima de 700 W, Batería Intercambiable, autonomía ilimitada hasta 25 km, Ruedas Tubeless antirreventón de 8,5”, 3 Modos de conducción Patinete eléctrico con una potencia máxima de 700 W, capaz de subir cuestas. Alcanza una velocidad máxima de hasta 25 km/h.

Batería intercambiable. Autonomía de aprox. hasta 25 km. Triple sistema de frenado de seguridad con freno de disco, eléctrico y freno manual trasero añadido.

Ruedas tubeless de 8,5”con sistema antirreventones. Ordenador de abordo que muestra la velocidad y la batería. Además marca el estado y configuración del patinete.

3 Modos de conducción: Modo Eco manejo con ahorro de batería, modo Confort mejor rendimiento con el consumo óptimo y modo Sport máxima potencia y velocidad.

Sistema Mazinger de puños y estructura plegables para reducir espacio, mejora su transporte y almacenamiento.Velocidad crucero opcional. Tiempo de carga entre 4 o 5 horas.

Es un patinete eléctrico que tiene una gran potencia de 700W en su motor, lo que permite que puedas incluso subir cuestas. Podrás alcanzar una velocidad máxima de hasta 25 km/h, lo que te permite desplazarte a una buena velocidad. Su batería tiene una autonomía aproximada de 25 kilómetros, y un triple sistema de freno, con un disco de freno, eléctrico y un freno manual para que se pueda garantizar por completo la seguridad mientras que te desplazas.

Tiene unas ruedas de 8.5 pulgadas, con sistema antirreventones lo que evitará cualquier inconveniente en tus recorridos. Gracias a su pantalla podrás ver la velocidad y la batería, además podrás configurarlo fácilmente. Cuenta con 3 modos de manejo: el modo eco permite ahorrar batería mientras que el modo confort ofrecerá un consumo óptimo, mientras que el modo sport te dará la máxima potencia y velocidad. Es completamente plegable, y se puede almacenar fácilmente, además su tiempo de carga es de tan solo 4 a 5 horas.

#5 SMARTGYRO Xtreme Speedway V2.0

SMARTGYRO Xtreme SpeedWay V2.0 - Patinete Eléctrico de 800 W con 3 marchas, Batería 13.000 mAh 48V, Doble suspensión reforzada, Frenos de disco, 4 intermitentes, Scooter, potente, Negro Patín eléctrico con motor de 800W, batería de litio de 13.000 mAh y ruedas de 10" neumáticas con una suspensión doble reforzada (delantera y trasera); Velocidad máxima: 45km/h, autolimitado a 25km/h

Cuenta con un gran motor de 800 W; batería de litio eficiente de 13.000 mAh, con una potencia de 48 V que puede recorrer con una sola carga hasta 45 Km; podrás cargarla en apenas 7 horas

Cuenta con una suspensión delantera y trasera de doble pistón; frenos de disco; altura de manillar ajustable y mangos plegables; ruedas de 10 pulgadas neumáticas resistentes; incorpora luz de freno

Completo display multifunción: batería, odómetro, selector de marcha; 4 intermitentes seleccionables desde mando de control (2 delanteros y 2 traseros)

Muévete tranquilo: al comprar este patín eléctrico, disfruta de un seguro gratuito de 3 meses con AXA; dimensiones: 119 x 130 x 60mm, 22 Kg; no de chasis grabado en su parte delantera Rebajas

Se trata de un patinete eléctrico de gran potencia, puesto que tiene un motor de 800W, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento. Tiene unos neumáticos de 10 pulgadas de neumáticos, y una suspensión con doble refuerzo, lo que permitirá que puedas conseguir así por cualquier sitio de una forma muy sencilla. La velocidad máxima que tendrá es de 45km/h, aunque viene autolimitado a 25km/h.

Este es un modelo que cuenta con una batería de litio de 13.000 mAh, con una potencia de 48V, lo que permitirá recorrer hasta 45Km con una sola carga. De esta forma, es uno de los modelos que más desplazamiento ofrece, y su período de carga es de tan solo 7 horas. Su suspensión delantera de doble pistón, y los frenos de disco hacen que se pueda conseguir un mayor nivel de seguridad. Es uno de los mejores modelos que podrás encontrar, en especial si buscas una gran potencia y durabilidad para desplazarte.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un patinete eléctrico?

Cuando vas a comprar un patinete eléctrico, debes tener en cuenta que existen algunos puntos clave que debes considerar para que puedas conseguir uno que se ajuste a tus necesidades. Dentro de los puntos que debes tener en cuenta están los siguientes:

El motor

La mayoría de los motores actuales que incluyen los patinetes eléctricos son sin escobillas, lo que hace que no requieran de mucho mantenimiento, son más eficientes y silenciosos. En todo caso, la potencia determinará la fuerza con la que tengas un buen desplazamiento, pero esto también afectará la duración de la batería.

Si el motor es de 500W, podrás tener un mejor rendimiento de la batería, y podrás recorrer más distancias. Sin embargo, si eres una persona corpulenta y llegas a pesar más de 85KG, siempre será mejor optar por motores de 700 u 800W, porque de esta forma no se quedará atrás bajo ningún tipo de inconveniente.

Batería

Es un elemento esencial para el buen funcionamiento de tu patinete eléctrico. La mayoría son de iones de litio, y permiten almacenar una gran cantidad de energía. Lo ideal será escoger una batería que esté por encima de los 5Ah, y a mayor capacidad más distancia podrás recorrer con tan solo una carga.

Cuando vas a comprar patinetes eléctricos Amazon, lo ideal es que te fijes bien en la autonomía. Esta puede ser afecta por diferentes factores, y las condiciones por lo general no se ajustan a las condiciones de los usuarios finales. Lo mejor es que siempre calcules que la autonomía será menor.

Peso

El peso es otro dato de gran importancia a tener en cuenta, en especial porque así podrás moverte más fácilmente con tu patinete eléctrico. Es común que tengas que subir escaleras, o que vayas a ponerlo en el maletero de tu vehículo. En todo caso, lo ideal será comprar los que sean más livianos.

Por lo general, se recomienda que compres patinetes con manillar que no pesen más de 14KG, y si son con asiento, estos no deberían exceder los 38KG. Sin embargo, siempre serán más prácticos los modelos sin asientos, lo que permitirá que no tengas que cargar demasiado peso al intentar mover tu patinete.

Ruedas

Lo ideal es que las ruedas sean lo más grandes posibles, por lo que siempre deberían ser de 7 pulgadas o un poco más. Esto te permitirá que te puedas desplazar más fácilmente por todo tipo de terrenos sin ningún tipo de inconveniente.

Por otra parte, debes tener en cuenta que existen macizos que, si bien no se pinchan, no absorben bien las irregularidades del terreno. Los que llevan cámara interior de aire, harán que se puedan pinchar y te dejarán tirados, por lo que es mejor optar por los tubeless, porque no disponen de cámara y suelen tener un sistema antipinchazos y reventones.

Frenos

Los frenos son otro aspecto crucial que debes tener en cuenta, en especial porque de nada valdrá que tengas una buena potencia en tu patinete si no te puedes detener. La mayoría cuentan con frenos de disco, electrónicos y mecánicos o una combinación de los tres sistemas.

Con los frenos electrónicos se irá reduciendo la velocidad paulatinamente, pero si necesitas detenerte de inmediato, siempre será mejor usar los frenos de disco o los mecánicos.

Regulación para los patinetes eléctricos

Después de conocer los mejores patinetes eléctricos que puedes encontrar en el mercado, y tener claro cuál es el modelo a comprar. Debes tener en cuenta la normativa, puesto que hasta hace muy poco tiempo no existía ningún tipo de normativa a nivel nacional que regulara este tipo de vehículos.

Pero para ello la DGT, publicó una instrucción para el uso de los mismos, y a grandes rasgos incluye algunos aspectos como son:

No se necesita contratar un seguro.

No es obligatorio el uso de casco.

Tampoco debes estar en posesión de un permiso de conducir.

El patinete que conduzcas debe estar certificado por la Unión Europea.

La edad mínima para conducirlos es entre los 15 y 16 años.

No se debe superar la velocidad de los 25 km/h.

Únicamente te puedes desplazar por los carriles para bicicletas o por calzadas con una velocidad máxima de 30km/h.

Está prohibido el desplazamiento de más de una persona en el vehículo.

No se debe utilizar ningún tipo de auriculares, incluso si tienen conexión bluetooth.

Si es de noche se debe conducir con luces y elementos reflectantes.

Está prohibido el uso de cualquier dispositivo móvil mientras se conduce.

No se debe circular bajo los efectos del alcohol o drogas.

Debes aparcar el patinete de forma paralela a la derecha de la calzada.

Si infringes alguna de las normas establecidas, podrías estar afrontando una sanción de hasta 200 euros. Además, si no contratas un seguro y conduces por una zona no autorizada, podrías tener una multa que ascendería hasta los 1000 euros.

¿Ya sabes cuál escoger?

Es probable que ya sepas cuál es el patinete eléctrico que vas a escoger entre los modelos que te he mostrado en este post. Estos son elementos que podrás encontrar en tiendas deportivas o grandes superficies, pero sus precios suelen ser elevados.

Por este motivo, la mejor solución será que los compres directamente en Amazon, porque allí encontrarás siempre las mejores ofertas. Además, te lo enviarán muy rápidamente hasta la puerta de tu casa, y también podrás ver las opiniones de otros clientes para que puedas tomar una decisión de compra totalmente acertada.