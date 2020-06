Patrimonio autoriza a nova proposta de cubrición do escudo franquista do IES Santa Irene

A Direcci贸n Xeral do Patrimonio Cultural v茅n de informar positivamente o expediente de modificaci贸n da proposta de actuaci贸n no escudo franquista do IES Santa Irene promovido pola Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional, tendo en conta que se trata dunha soluci贸n m谩is branda e respectuosa co conxunto do inmoble, obra proxectada polo eminente arquitecto vigu茅s Antonio Cominges Tapias, realizada entre os anos 1941 e 1946 e recollida no cat谩logo do PXOM 2008 como inmoble con protecci贸n estrutural.

No presente caso, proponse a cubrici贸n do escudo mediante unha soluci贸n m谩is branda que a anteriormente presentada, que consist铆a nunha chapa met谩lica de aceiro inoxidable, ancorada 谩 fachada e de dimensi贸ns similares ao escudo. Agora, o material empregado ser谩 o metacrilato e o dese帽o da soluci贸n afectar谩 ao conxunto da superficie do petril que enmarca o propio escudo, entend茅ndose que a propo痰痰sta 茅 as铆 m谩is aca铆da e respectuosa coa imaxe xeral da fachada 鈭抮ealizada con perpia帽os de granito de Ull贸鈭, e cos valores culturais que acredita o inmoble.

O devandito expediente de modificaci贸n incorp贸rase ao proxecto de rehabilitaci贸n integral que neste centro est谩 acometendo a Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional, que permitir谩 adaptalo 谩 normativa de accesibilidade vixente e mellorar a s煤a eficiencia enerx茅tica, e que xa foi informado favorablemente o pasado 1 de xu帽o.