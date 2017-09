Connect on Linked in

Ante a información de que a patronal da sanidade privada (IDIS) pretende que o SERGAS destine 88 millóns de euros para eliminar a Listas de Espera Quirúrxica utilizando os centros privados, desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública veñen a comunicar que os plans de choque baseados no uso intensivo dos quirófanos, ben mediante concertos ou con peonadas na pública, resultaron sempre un fracaso, dado que ao pouco tempo volven crecer aos niveis previos xa que esta medida non afronta de xeito integral os determinantes das listas como a falta de camas pública, a escaseza de persoal medico e de apoio, a non utilización dos recursos en horario de tarde, a baixa productividade dos quirófanos, ou a ausencia de incentivos profesionais. Á cor da crise pecharon case 500 camas nos hospitais públicos e este veráns máis de 1.000 camas.

Recorrer á sanidade privada non é a solución como demostra que o único hospital privado cun área sanitaria como POVISA en Vigo duplica as listas de espera quirúrxica dos centros públicos galegos.

Desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública din que esta desviación de fondos públicos á privada supoñería un novo avance da descapitalización de SERGAS, que xa destina máis do 11% do seu gasto a concertos coa privada. A sanidade privada esixe un aumento do 2.5% do capitulo de concertos (un aumento do 25%) o que supoñería un enorme avance da privatización. Pese ao incremento dos fondos para concertos as listas de espera seguen sendo totalmente inaceptables.

Manifestan desde a Asociación que o SERGAS tolere a dobre dedicación á pública e á privada dunha parte do persoal sanitario, especialmente dos xefes de servizos, favorece o crecemento das listas (xa este persoal esta interesado en reducir a actividade en centros quirófanos públicos para desviala á concertada onde tamén traballa) e sobre todo favorece a corrupción pola vulneración sistemática da Lei de Incompatibilidades.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública esixe

Por todo iso esiximos que a Conselleria de Sanidade e o SERGAS rexeite esta proposta da patronal privada, abra as camas e quirófanos pechados nos últimos anos , utilice os quirófanos e recursos diagnósticos pola tardes, dote ao sistema dunha política de persoal incentivadora que recupere a carreira profesional dos traballadores sanitarios e acabe coa dobre dedicación na sanidade pública.