Paula Prado asegura que a utilización do superávit por parte do Goberno galego “é exercer o noso autogoberno e defender os intereses de Galicia” A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, afirmou onte que a utilización por parte do Goberno galego do superávit de 2018, cuxo proxecto de lei debaterase mañá no Pleno do Parlamento, “é exercer o noso autogoberno e defender os intereses de Galicia”. Deste xeito, demandou aos grupos da oposición, “que tanto se teñen manifestado pedindo un maior investimento en sanidade, educación e servizos sociais, que apoien este proxecto de lei para que estes 125 millóns do superávit sexan útiles para os galegos e se gasten nas súas necesidades reais”.