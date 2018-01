O PCG na comarca de Vigo celebra o día das agrupacíons

Vai uns tres anos tiñamos unha agrupación comarcal única e cada ano celebrabamos a entrega de carnets nun reconfortante acto de fraternidade entre camaradas. Logo pasamos a denominar dito acto como Día da Agrupación cun carácter máis amplo. O crecemento afiliativo e potencial de cadros obrigounos a constituir primeiramente as agrupacións locais de Ponteareas e Vigo. Neste pasado ano iniciamos o proceso de constitución da agrupación local de Val Miñor. Neste ano que entra estamos ademáis chamados a iniciar o proceso de sectorialización do Partido, en liña co aprobado no pasado XX Congreso do PCE, para estar presentes nos centros de traballo e sectores sociais diversos. O “Día das Agrupacións do PCG da Comarca de Vigo” é un espazo non só para nos, a militancia do Partido Comunista, senón tamén para a nosa clase. Para que coñezan cal é o seu partido; o que vai loitar polos seus intereses.

Este ano, celebraremos o Día das Agrupacións na Asociación de veciñas e veciños Val do Fragoso o sábado 20 de xaneiro ás 19:00 con moitas camaradas, compañeiras de loita de outros espazos sociais e coa xente de clase traballadora que por alí pase.