Pecha ao tráfico a rúa Romil durante dúas semanas entre Camelias e Falperra As obras de humanización que se están acometendo en Camelias, no tramo que discorre entre a avenida da Hispanidade e a rúa Romil, obrigarán a cortar o tráfico nesta última vía durante dúas semanas. A restrición activouse este luns 10 de xuño ás 10.00 horas e permanecerá vixente, segundo as previsións do Concello de Vigo, ata o martes 25 de xuño.