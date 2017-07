Pedir un crédito personal: Consejos fundamentales

Print This Post

Con unos tipos de interés impensables hace una década, tan bajos que hay quien habla de conseguir dinero gratis, solicitar un préstamo personal es una forma sencilla de disponer de fondos para nuestros proyectos. Hacer obras en casa, comprar un coche o pagar gastos imprevistos son solo algunas de las cosas que nos permite este producto financiero. Aunque es importante tener algunas cosas en cuenta para que esta aventura no acabe mal.

No gastes nunca más de lo que ingresas

Antes de pedir creditos personales online o por alguna otra fuente, asegúrate de que podrás pagar las cuotas a tiempo. Analiza tu nivel de ingresos, qué otras deudas pendientes tienes y cuáles son los gastos fijos que deberás atender. Si no vas a ser capaz de pagar cuando llegue el momento, el préstamo se convertirá en una pesadilla.

Adapta el plazo al fin que persigues

No es lo mismo reformar una casa que hacer un viaje. Así que tienes que plantearte cuál es la finalidad del préstamo y elegir un plazo adecuada para cada caso. Pagar unas vacaciones a 5 o 10 años no es precisamente una buena idea, mientras que algo con una vida útil más larga, como un coche, pueden firmarse a un plazo superior porque no hará falta uno nuevo durante algunos años.

También está la opción de pedir el crédito para emprender un proyecto. En este caso, los ingresos generados podrían marcar la pauta a la hora de calcular. Si quieres saber un poco más acerca de qué ingresos obtienen personas que se dedican a lo que tú quieres, echa un vistazo a CuantoGana. Verás lo que puede llegar a ingresar un youtuber, un trabajador por cuenta propia o un emprendedor. Así sabrás cuánto pedir y en qué tiempo lo puedes devolver, siempre de forma aproximada.

Estudia la posibilidad de cubrir imprevistos

La mayoría de entidades de préstamos personales online recomiendan suscribir un seguro adicional para cubrir imprevistos. Dependiendo de los intereses, el plazo y la cuantía, este puede tener más o menos coberturas.

Lejos de ser un cargo adicional, como opinan algunos, un seguro para cubrir cuotas en caso de surgir problemas es una gran idea. Sobre todo cuando se trata de préstamos a medio y largo plazo, en los que una situación de desempleo o similar pudiera reducir los ingresos de forma importante y no estar en condiciones de liquidar las deudas a tiempo. La protección que ofrecen estos merece la pena ante un sistema que es muy volátil. Hoy un revés económico puede surgir de la noche a la mañana.

Una vez que firmas, adquieres un compromiso

Si cada vez que pides un crédito pagas a tiempo y liquidas las deudas en plazo, tu historial crediticio será muy positivo. Esto te ayudará mucho a la hora de volver a pedir nuevos préstamos. Te en cuenta que el hecho de que tu nombre aparezca en listas de morosos, aunque sean de hace años, te perjudicará a la hora de acceder a fuentes de financiación. Por ello, cuando firmes un contrato de crédito, se consecuente con el compromiso que adquieres. Es verdad que algunas veces contarás con avales, pero piensa siempre en atender todos los pagos sin contar con ellos.

Mira bien dónde pides el crédito

No todas las entidades son iguales ni funcionan para todo tipo de créditos personales. Así que acude a páginas como https://www.prestamosfrescos.com/mx para comparar condiciones y características de cada una y después tomar una decisión.