Pedro Sánchez defende o multilateralismo como única solución aos grandes desafíos globais

Na reunión anual do Foro Económico Mundial de Davos (Suíza), o presidente describiu a España como “un país aberto ao mundo” e con “unha clara vontade” de loitar por un mundo máis cohesionado, xusto e sustentable. Na súa intervención ante o Plenario, o xefe do Executivo sinalou que, fronte aos exemplos de repregamentos nacionalistas en todos os ámbitos, o seu Goberno aposta decididamente polo multilateralismo eficaz e inclusivo como única solución ante os grandes desafíos globais.

Tras ser presentado polo secretario xeral da OCDE, Anxo Gurría, Sánchez expuxo cinco grandes retos, os mesmos que xa presentou no seu discurso de investidura. O primeiro é lograr unha consolidación do crecemento que leve aparellada a creación de emprego digno; neste ámbito, Sánchez anunciou unha revisión con carácter urxente e en profundidade das normas laborais e a elaboración dun Estatuto dos Traballadores acorde co século XXI.

A segunda prioridade é a transformación dixital. O Goberno -apuntou Sánchez- vai priorizar a investigación e a formación en todos os niveis, especialmente no caso da Formación Profesional: ata o ano 2025, España necesitará crear 200.000 novas prazas destes ensinos.

A transición ecolóxica é o terceiro gran desafío: a emerxencia climática representa un desastre sen fronteiras e a actual xeración é a última que pode darlle resposta, dixo Sánchez. O Consello de Ministros aprobou onte a Declaración de Emerxencia Climática e o Goberno comprométese a avanzar cara a un modelo enerxético descarbonizado e sustentado en fontes renovables, xerando postos de traballo e apoiando sempre aos máis vulnerables.

Políticas públicas en favor da igualdade

En cuarto lugar, é urxente seguir avanzando cara á igualdade real entre homes e mulleres. Sánchez indicou que o feminismo do Goberno reflíctese na súa composición paritaria e en que tres das catro vicepresidencias están desempeñadas por mulleres. Ademais, avanzou que ese aceno de identidade do Executivo traducirase en políticas públicas que favorezan a igualdade, como unha lei que ampare a igualdade retributiva mediante a transparencia salarial e a regulación no Código penal do consentimento sexual.

Loitar contra a pobreza e a desigualdade -afirmou Sánchez- é o quinto reto, o que require traballar na xustiza fiscal, establecer un Ingreso Mínimo Vital, fortalecer o Estado do Benestar e garantir as pensións públicas.

O presidente subliñou que o Goberno abordará estes desafíos cunha economía máis robusta e equilibrada que no pasado e desde o rigor fiscal. Manter o compromiso de redución do déficit e a débeda -argumentou- xerará confianza entre os axentes económicos e incrementará a marxe de actuación do Executivo para resolver os problemas dos cidadáns, combatendo así o discurso da ultradereita, os nacionalismos e os populismos e reforzando o sistema democrático e a economía social de mercado.

Encontros bilaterais

A axenda do xefe do Executivo en Davos, que se iniciou onte coa asistencia á cea conmemorativa do 50 aniversario do Foro, inclúe a súa participación nunha mesa redonda sobre crecemento e cambio climático e encontros bilaterais cos presidentes ou primeiros ministros de Suíza, Colombia, Ecuador e Singapura e os primeiros executivos de grandes empresas tecnolóxicas e industriais, así como unha reunión cun grupo de investidores internacionais.

A vicepresidenta terceira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño, e a vicepresidenta cuarta e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribeira, tamén participan hoxe no Foro para trasladar as prioridades do Executivo á comunidade internacional.