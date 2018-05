Pelexa tumultuosa entre afeccionados antes do Coruxo – Mérida

A parroquia de Coruxo, en Vigo, foi escenario este sábado dunha pelexa entre afeccionados do Mérida e outros que se definiron como ” celtarras” -grupo ultra do Celta de Vigo- antes do partido que esta tarde disputarán o Coruxo e o conxunto estremeño, da volta da fase de descenso a Terceira División. Segundo testemuñas presenciais, a pelexa iniciouse no bar Mirambel.

Alí atopábanse sentados nunha mesa os seguidores do Mérida ata que foron atacados polos presuntos radicais vigueses, que se presentaron armados “con paus”.

En menos de vinte minutos presentáronse varias patrullas da Policía Nacional e da Polícia Local, que tomaron testemuño do sucedido ás testemuñas.

O partido de volta entre Coruxo e Mérida dispútase ás 19.00 horas no campo de Ou Vao. No choque de ida ambos os equipos empataron a dous goles. Xóganse a permanencia en Segunda División B.